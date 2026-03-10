替寶寶換尿布有異音？當心是髖關節發育不良徵兆　延誤恐終生跛行

現代人孩子生得少，每個孩子能健健康康長大是家長最大的願望，但千萬不要忽略在幫寶貝換尿布時，髖關節處發出的小小「咔嗒」聲響，有可能是小寶貝的髖關節脫臼了。



台灣振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪提醒，如果能儘早發現及治療，就不必面臨到手術治療，甚至造成終生跛行的遺憾。

嬰幼兒髖關節發育不良 可能出現脫臼、跛行症狀

鄭士豪醫師表示，嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不容易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸會出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀，即發展性髖關節發育不良（Developmental Dysplasia of the Hip，DDH），為嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題。發生率約為千分之1.5，患者以女性居多，且有半數以上的患者為兩側性發生，約有二至三成的患者為單側發生，而左側髖關節比右側的發生率來得高。

掌握髖關節發育不良黃金治療期（健康醫療網提供）

脫臼不一定會發生 視情況以徒手復位或手術治療

發展性髖關節發育不良因程度不同可能造成關節不穩定、半脫位、甚至完全脫臼；脫臼程度輕重不同，有些可以徒手復位，若是無法徒手復位者，則建議接受手術治療。幼兒的髖關節脫臼可分為輕微型與嚴重型，而輕微型在早期較難發現；若兩側髖關節皆脫臼，常要到成年後因行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫，這時才被診斷為髖關節發育不良。對這類患者而言，接受人工髖關節置換術，是解決行走疼痛與跛行的有效方式。

早期診治成功率達九成 兩招幫助家長居家觀察有無異常

發展性髖關節發育不良若延遲診斷，治療會更為困難且效果不佳，因此新生兒的髖關節篩檢格外重要。近二十年來，台灣多數新生兒髖關節發育不良的案例，已能透過早期診斷與帕氏吊帶治療（Pavlik Harness）而恢復正常，治療時間約三至六個月，成功率高達九成。

鄭士豪醫師建議家長居家可觀察：

（一）寶寶雙腿屈膝外張時，兩腿外張角度是否不一

（二）檢查兩腳長度是否一致



如何觀察嬰兒髖關節是否發育不良？（健康醫療網提供）

建議家長提高警覺與觀察 如有異常應及早就醫

雖然發展性髖關節不良的發生率不高，卻是嬰幼兒最常見髖部疾病。六個月大前確診的嬰兒，多可透過骨盆吊帶固定改善；若超過六個月才診斷，則可能需要施以石膏固定，甚至接受手術治療。

因此仍建議家長一旦發現孩子髖部異常，應及早就醫檢查。嬰兒出生後三至六個月內，可由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位。若發現疑似異常，通常會進一步安排髖部超音波檢查。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】