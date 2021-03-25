即食麵鈉含量超標更會誘發濕疹　營養師推介適合小朋友食的7種麵

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-25 07:00

在過去一年時間受疫情影響，很多家庭都會選擇留在家中吃飯。有時候小朋友肚餓，又不想花時間煮，很多媽媽會選擇煮簡單方便的即食麵給小朋友吃。不過，營養師李杏榆（Annie）提醒，市面上的即食麵大多數都含有大量鈉，因此不建議父母煮即食麵給小朋友吃。皮膚科專科醫生陳厚毅指，即食麵含防腐劑、味精等不同化學物，或會誘發皮膚過敏，小朋友的話更要多加留意！

李杏榆建議，家長可以用以下麵類代替油炸即食麵：

+ 2 + 2 + 2

營養師李杏榆表示，即食麵通常用油炸方式處理，其調味料（味粉）含有味精、鹽、調味劑等製成，一包原味即食麵含約1800毫克（1.8克)鈉、約457卡路里，大部分來自脂肪、總脂肪、飽和脂肪。根據英國NHS建議1至3歲小朋友每日最多攝取0.8克鈉、4至6歲小朋友每日最多攝取1.2克鈉，因此7歲以下小朋友進食一包即食麵，已經超過攝入量上限。

化學物引發皮膚過敏

即食麵種類豐富，烹調方便快捷，抗疫期間大家也可能不自覺吃多了。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，這些食物或會誘發皮膚過敏。「它們大多含有添加劑、防腐劑、味精、香料、色素等化學物，如對這些化學物敏感，有機會刺激皮膚，引致過敏，出現濕疹、紅疹、痕癢。

皮膚敏感一般來說會出現在全身，嚴重的話可能會呼吸困難。」例如在乾果、醃菜和鹽醃的魚製品中常用的防腐劑為二氧化硫，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

非油炸即食麵調味料含銷鈉及脂肪

家長為了健康而讓小孩食非油炸即食麵，但其調味料包亦有機會含有大量鈉及脂肪，依然會影響小朋友健康。李杏榆提醒家長可以其他湯底取代調味料包，或在煮麵後加入半包味粉，但只限7歲以上的小朋友。

李杏榆亦建議可以用以下食材製作麵食的湯底：

延伸閱讀：早餐麵包｜媽媽必學3招令隔夜麵包還原美味 呢招令多士外脆內軟

按圖即睇隔夜麵包還原3招：

按圖即睇烘烤麵包美味貼士