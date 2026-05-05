24節氣｜立夏感神疲乏力?中醫推薦苦瓜、老黃瓜、絲瓜 助清熱解暑

24節氣｜2026年的立夏將於5月5日到來，為夏季拉開了維幕。

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



「綠蔭鋪野換新光，薰風初晝長。」— 《阮郎歸·立夏》

夏氣通於心。 在中醫五行中，夏季與心同屬「火」。當兩者屬性相隨，自然同氣相求：外界熱浪逼人，體內心火亦隨之升騰。所謂「喜為心志」，夏天總讓人聯想到狂歡與喜悅。烈日之下那種如歌舞般澎湃的興奮感，正是「心氣」最鼎盛的寫照。

開心的時候自然容易多吃了煎炸之物，又或是熬夜了幾分，「上火」可以說是必然的。平日裡，筆者經常提醒老人家和寒濕體質的病人要忌口寒涼瓜菜，但立夏過後，時令當造瓜果除了更清爽合胃口，也能順應時節清熱消暑。

立夏吃三瓜：苦瓜、老黃瓜、絲瓜

苦瓜炒蛋：炎炎夏日，當清熱解暑，以苦補脾——因為苦瓜清熱瀉火，又能祛困阻脾胃的濕邪氣，故達到健脾的調理效果

老黃瓜煲湯： 老黃瓜其實就是老了的青瓜，其性味甘涼，除了清熱消暑生津之外，更能利水祛濕，從利小便達到消腫的作用。常見配合豆類、薏仁、排骨煲湯，其實可以配合適量生薑片和陳皮，以減低寒涼性質、脾胃不耐受而見腹瀉的情況。

絲瓜蝦米粉絲煲： 絲瓜特別之處，在利水清熱的作用意外，更有清化熱痰，通絡、下乳的作用。與蝦米一同爆香後能減低寒涼性質，能消暑之餘又清爽開胃。

汗為「心之液」：別讓心血隨汗流乾

香港濕熱世一，立夏後氣溫上升，讓人動輒大汗淋漓。而血汗同源——中醫理論中認為汗由津液化生，與血液同源。故當流汗過多時，實質為耗傷陰分和心血。當你發現自己常常大汗不止，又神疲乏力，並見心悸、自覺心跳很快，這往往都是心氣受損、氣陰兩虛的表現。

夏天出汗「排毒」有度，不應盲目追求汗出如雨的快感。譬如戶外長跑，建議縮短時間，同時避免烈日當空時練習。也可以考慮增加室內訓練，比如使用 gym room 跑步機或其他機械訓練，既不讓訓練減少，又能避免身體在炎日下「乾煎」秏氣傷陰。

心靜自然涼：都市裡屬於自己的5分鐘靜修

在步速第一的香港，有時候節奏真的讓人有窒息感。而心靜自然涼其實是一種心態，幫我們適應夏日高溫的同時，也調整自己的焦躁。例如利用 Lunch Time，暫時離開電腦和手機來個午間小休，到附近公園或公共空間走走坐坐，曬背能有效補充陽氣。

而到樹下乘涼則能享受大自然的安多酚，剛好上午11時到午後1時是心經循行的時間，此時可以閉目養神5到15分鐘養心。單純的坐著和感受呼吸的起伏，這簡單的靜觀練習能有效緩解焦慮，當心跳慢下來的時候，自然外界酷暑也減退了幾分。

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