兒童近視｜孩子視力變差怎麼辦？醫教「20-20-20」用眼法則護眼

兒童是祖國的未來、民族的希望。守護兒童健康，讓孩子們擁有明亮雙眸、健康體魄，在陽光下茁壯成長，需要家長走出認知誤區，科學育兒。



兒童近視防控問題備受家長關注，河南省兒童醫院眼科主任盧躍兵說，雖然近視是由遺傳和環境共同作用引發的，但是臨床實踐中發現，環境因素才是兒童近視發生、度數加深的主要誘因，主要風險點包括每日戶外活動時長不足2小時、連續近距離用眼超時、電子產品日均使用時長超標、讀寫姿勢不規範、睡眠作息紊亂、飲食結構不合理等。

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「科學預防兒童近視，護眼要點是保儲備、強戶外、控近用、建檔案。」盧躍兵建議，學校和家長應每日保證孩子有2小時自然光戶外活動時間。自然光可刺激眼部分泌多巴胺，有效抑制眼軸拉長，是性價比最高的防控手段。

其次，「嚴格管控近距離用眼，遵循20—20—20的用眼法則。」盧躍兵解釋道，這個用眼法則指的是每用眼20分鐘，遠眺6米（約20英尺）外景物至少20秒。6歲以下幼兒禁止使用電子產品，6至12歲兒童單次使用不超過15分鐘，每日累計時長不超過1小時。

恪守「一拳一尺一寸」用眼規範，即胸口距離桌沿一拳，眼睛距離書本33厘米（大約一尺），握筆指尖距離筆尖3厘米（大約一寸），並且不在光線昏暗、運行的車內、躺臥狀態下看書視物。

「家長要積極建立孩子個人屈光發育的檔案，定期監測孩子遠視儲備數值。」盧躍兵表示，如果孩子在正規眼科機構做散瞳驗光後，發現儲備數值偏低，需要及時採取干預措施。如果是父母均為600度以上高度近視的家庭，更要早監測、強干預、嚴管控，尤其要規避超前早教與長時間近距離用眼，孩子3歲以內避免高強度用眼，最大限度保留遠視儲備。

如果孩子已出現瞇眼視物、歪頭看物、湊近觀看、頻繁揉眼等情況，盧躍兵建議，應立即前往正規醫院眼科進行檢查，切勿拖延觀望。

作為兒保醫生，我經常遇到家長關心孩子的飲食、睡眠和運動，但很少人特意關注孩子的「坐的時間」。在電子屏幕無處不在的今天，我們的孩子正面臨着「坐得多、動得少」的健康挑戰。

河南省兒童醫院康復醫學科副主任馬彩雲表示，充足的身體活動和限制久坐行為，是兒童健康成長的兩大基石。

「運動不僅能強健孩子體魄，更對促進認知、心理和社交能力有舉足輕重的作用。」馬彩雲表示，「孩子在完成學業的基礎上，每天要保證有一定戶外運動的時間。」

專家表示，在保證孩子每日戶外活動的基礎上，可以逐漸引入一些更具挑戰的運動項目。如游泳、羽毛球、籃球、舞蹈等專項運動，更系統的練習模式能幫助提升孩子的體能、技巧和團隊合作精神。但要注意避免過早進行單一化、成人化的競技訓練。孩子運動的首要目標是促進身心健康、享受樂趣，並幫助養成良好的運動習慣，避免過度運動造成損傷或產生厭煩情緒。

專家指出，兒童運動應建立在「順應天性，科學引導」的基礎上。每個孩子都是獨特的，發展節奏也不同。家長的角色是提供安全、豐富、有吸引力的環境，並充當孩子的玩伴和鼓勵者，讓他們在快樂地體驗中自然生長。

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