10歲女童日玩拼豆3小時眼軸倍增　醫揭近距離用眼加深近視危機

「『拼豆』確實是火，這段時間的門診裏，我接診的度數或眼軸快速增長的孩子中，有好幾個都說在玩『拼豆』，尤其是女孩子……」浙江省眼科醫院（温州醫科大學附屬眼視光醫院）杭州院區視光診療中心主治醫師告訴記者。



「拼豆」又稱「熔融豆」或「像素畫」，是一種將彩色塑料小豆子按圖案排列在單孔模板上，再用熨斗加熱定型的手工活動。

玩家們分享的「拼豆」作品▼▼▼

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醫生表示，「拼豆」的顆粒很小，孩子長時間盯着操作，眼睛一直處在緊張狀態，得不到調節、放鬆，原本就近視的孩子度數會增加、假性近視容易變成真性近視、哪怕還沒近視，也會加速遠視儲備的消耗。「前幾天有個10歲的女孩子，雖然還有遠視儲備，但這次複查相比3個月前眼軸長了0.15mm，增長速度是正常情況的兩倍。」

再進一步了解，自從開始放暑假，小姑娘每天在家「拼豆」至少三四個小時。「家長也很震驚，他們之前還覺得反正不是看電子產品也就隨她去，沒想到還是『中招』了。」

「就拿我個人的門診來說，和平時相比，暑假期間每天的門診量增長20%是常態，多的時候甚至會上漲40%左右。」醫生稱，目前的門診中，近視複查的孩子佔到多數，得到複查結果，總是有人歡喜有人憂。

拼豆本身無害，但「近距離+長時間」是元兇

揚州大學附屬醫院眼科醫生指出，拼豆這項看似無害的手工活動，背後藏着近視加深的隱患。拼豆作為一種文化娛樂活動，一定程度上的確能夠幫助孩子訓練手眼協調能力，增加手部操作的穩定度。

但問題在於，拼豆的豆子非常細小，絕大部分小朋友由於生長發育特點，胳膊比較短，往往會在非常近的距離去用眼、用手。這種情況下，長時間、高強度的近距離用眼，本身就是眼軸增長、近視度數加深的重要危險因素。

醫生解釋，孩子長時間盯着細小的拼豆，眼睛需要持續調節焦距，睫狀肌一直處於緊張收縮狀態。久而久之，眼軸被拉長，近視度數就會不斷攀升。

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