兒童食銀鱈魚竟致血汞超標？專家：幼兒須控制攝取量　教挑選方法

最近，「鱈魚」是社交媒體上的熱門關鍵詞。有消費者權益保護組織聯合專業機構調查發現，市面上冷凍的「鱈魚」主要有三種，價格相差十幾甚至二十倍，其中，最貴的是「銀鱈魚」。



然而，有家長反映，孩子在吃了「銀鱈魚」後，檢查出血液中的汞超標。面對不同種類的「鱈魚」，應該如何選擇？如何避免食用「銀鱈魚」可能帶來的風險？

「銀鱈魚」體內易富集重金屬，幼兒應控制攝入量

專家介紹，市面上售賣的各類「鱈魚」產品，並非特指單一物種或某類魚。其中，「銀鱈魚」通常包括犬牙魚、裸蓋魚等，它們並非生物學定義上的鱈魚，只是行業形成的商業俗稱。價格高昂的原因除了營養價值和口感突出，也是因為產量稀少。

專家介紹，市面上售賣的各類「鱈魚」產品，並非特指單一物種或某類魚（央視新聞）

但定位「高端」的銀鱈魚，最近因為有低齡兒童食用後汞含量超標的消息，受到關注和質疑。

鱈魚專家、大連海洋大學水產與生命學院退休教授姜志強表示，銀鱈魚作為深海大型魚類，處於食物鏈頂端，會從小魚身上攝取汞等重金屬，並富集在體內。很小的孩子應慎重食用，大一些的孩子可以適當地少吃一點。

北京營養師協會理事顧中一也表示，銀鱈魚不飽和脂肪酸含量高，但也更容易富集重金屬。考慮到對於汞的風險管理，如果要給孩子吃，建議控制攝入量。

不同種類的「鱈魚」，應如何挑選？

專家表示，目前針對銀鱈魚體內的汞含量還缺乏更加系統的調查研究。需要注意的是，即使是同一種魚，生活環境和生長年份不同，體內的汞含量也有差異，安全性無法一概而論。

因此，在適量食用的基礎上，不同年齡、體質的人也可以根據需求選擇不同類型的「鱈魚」：

要是為了獲取蛋白質，那麼大西洋鱈魚、太平洋鱈魚、明太魚都不錯，價格也比較合適。

要是想獲取DHA、EPA等不飽和脂肪酸，銀鱈魚更有優勢，但價格也比較貴。



另外，要想更好地保留鱈魚的營養，最好採用清蒸的烹飪方式。儘量不要煎炸，如果實在想煎，最好靠魚自身的油脂簡單烹飪，同時注意油溫不要過高。

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