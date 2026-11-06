孫藝珍也煩惱明天煮什麼！教6款韓式料理　讓孩子食得營養均衡

煩惱明天煮甚麼？來抄孫藝珍的餐桌！辣炒魷魚、蒸蛋、飯捲做法一次學。



韓國女神孫藝珍日前在個人Instagram分享多張平日在家親手準備的家常菜，並開心寫下：

忙著煮飯忙得團團轉，然後坐下來和大家一起吃飯的時候最幸福。大家也要多吃健康又美味的食物喔！

照片一曝光，滿桌豐盛的菜色立刻吸引大批粉絲朝聖。

不過眼尖網友發現了一個有趣的細節：3人份的餐點中，夫妻倆的飯量少到讓人分不出哪一碗才是兒子的，紛紛直呼：「以為是3碗小孩的飯！」意外成為熱議焦點。

一桌滿滿韓式家常味，網友：玄彬也太幸福（按圖瀏覽👇👇👇）

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從孫藝珍分享的照片看，每一餐都是標準的韓式「飯＋湯＋小菜」組合。主食以紫米雜糧飯為主，搭配牛肉蘿蔔湯、海帶湯等湯品。主菜有辣炒魷魚、香煎白帶魚、煎餅，再加上蒸蛋、涼拌黃豆芽、小魚乾、醬牛肉、黑豆等一碟碟小菜，最後還有一盤切得整整齊齊的紫菜飯捲，看得出她的用心。

不少網友看完羨慕表示：「玄彬也太幸福了！」也有人笑說：「連孫藝珍都在煮飯了，我哪有理由不做家事。」貼文再度在韓國引發熱烈討論。

女神也有主婦煩惱：「明天又要吃甚麼？」

雖然菜色豐盛，孫藝珍在貼文最後仍加上「明天又要吃甚麼」、「煩惱菜單」等主題標籤，說出了許多爸媽每天都會遇到的困擾。每天都要想下一餐要煮甚麼，這份真實的日常感，讓粉絲看見女神私下接地氣的一面。

如果你也正在煩惱明天的菜單，不妨參考孫藝珍餐桌上的菜色，以下整理6道做法簡單、全家都適合的韓式家常菜。

跟著孫藝珍這樣煮！6道韓式家常菜食譜

一. 辣炒魷魚（오징어볶음）

孫藝珍餐桌上的主角之一，搭配生菜與紫蘇葉包著吃，是韓國家庭的經典吃法。

材料（3人份）：

魷魚2尾、洋蔥半顆、櫛瓜（翠玉瓜）半條、紅蘿蔔少許、青蔥2支、白芝麻適量。

醬料：韓式辣椒醬1大匙、韓式辣椒粉1大匙、醬油1大匙、糖1大匙、蒜末1大匙、香油1小匙。

作法：

1. 魷魚洗淨去內臟，身體切圈、觸鬚切段；蔬菜切條備用。

2. 醬料拌勻備用。

3. 熱鍋下油，先炒洋蔥、紅蘿蔔至稍軟，再加入櫛瓜。

4. 放入魷魚大火快炒，倒入醬料翻炒1～2分鐘至魷魚熟透（炒太久會變硬）。

5. 加入蔥段、淋香油，撒上白芝麻即完成。

小提醒：給孩子吃可減少辣椒粉，改加少許番茄醬調整風味。



二. 韓式蒸蛋（계란찜）

照片中那碗金黃蓬鬆的蒸蛋，是韓國餐桌上最受孩子歡迎的配菜。

材料：

雞蛋3顆、水或高湯150ml、鹽少許、蔥花適量。

作法：

1. 雞蛋打散，加入水（或昆布高湯）與鹽拌勻，過篩讓口感更細緻。

2. 倒入小陶鍋或耐熱碗，小火加熱，邊煮邊用湯匙輕輕攪拌底部。

3. 蛋液半凝固時蓋上蓋子，轉最小火燜3～5分鐘至膨起。

4. 撒上蔥花即可上桌。

三. 醬燒牛蒡（우엉조림）

材料：

牛蒡1條、醬油2大匙、糖1大匙、果寡糖或蜂蜜1大匙、水150ml、香油與白芝麻少許。

作法：

1. 牛蒡去皮切細條，泡水防止變黑，瀝乾。

2. 熱鍋下油炒牛蒡2～3分鐘。

3. 加入醬油、糖、水，中小火煮到湯汁快收乾。

4. 加入果寡糖拌炒出光澤，淋香油、撒芝麻。

四. 香煎白帶魚（갈치구이）

韓國人很愛的家常魚料理，只需鹽調味，就能吃出魚的鮮甜。

材料：

白帶魚3～4段、鹽少許、麵粉少許、食用油適量。

作法：

1. 白帶魚洗淨擦乾，兩面輕抹鹽，靜置10分鐘。

2. 再次擦乾表面水分，薄薄沾一層麵粉。

3. 平底鍋熱油，中火煎至兩面金黃酥脆，期間不要頻繁翻動。

小提醒：白帶魚刺較多，給孩子吃前記得先幫忙挑刺。



五. 櫛瓜煎餅（애호박전）

照片中一片片金黃的煎餅，是韓式「煎」料理的入門款。

材料：

櫛瓜1條、雞蛋2顆、麵粉適量、鹽少許。

作法：

1. 櫛瓜切約0.5公分厚的圓片，撒少許鹽靜置10分鐘出水，再擦乾。

2. 櫛瓜片兩面沾薄麵粉，再裹上蛋液。

3. 平底鍋熱油，中小火煎至兩面金黃即可。

4. 可搭配醬油加醋、少許芝麻調成的沾醬。

六. 韓式紫菜飯捲（김밥）

最後一張照片的飯捲，內餡有牛肉、蛋皮與小黃瓜，色彩繽紛又適合帶便當。

材料（約3條）：

白飯2碗、海苔3張、牛絞肉150g、雞蛋3顆、小黃瓜1條、香油1大匙、鹽少許、白芝麻適量。

牛肉調味：醬油1大匙、糖1小匙、蒜末1小匙。

作法：

1. 白飯趁熱拌入香油、鹽與白芝麻。

2. 牛絞肉加入調味料炒乾備用。

3. 雞蛋打散煎成厚蛋皮，切長條；小黃瓜切長條，用少許鹽醃10分鐘後擠乾水分。

4. 海苔光滑面朝下，鋪上薄薄一層白飯（上方留約2公分）。

5. 依序放上牛肉、蛋條、小黃瓜，捲緊後在表面刷香油、撒芝麻，切片即完成。

一桌多樣，看出韓式料理特色

韓式家常菜的特色在於「一桌多樣、份量剛好」，主菜之外搭配幾道小菜，就能讓孩子吃到多種蔬菜與蛋白質。蒸蛋、牛肉蘿蔔湯、飯捲口味溫和，很適合學齡前的孩子；辣炒魷魚則可另外留一份不加辣的給孩子。下次又在煩惱「明天吃甚麼」時，不妨參考女神的餐桌，為全家準備一頓溫暖的韓式家常料理。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：連孫藝珍都煩惱「明天吃什麼」！女神家常菜大公開，6道韓式料理跟著做，辣炒魷魚、蒸蛋、飯捲做法一次學】