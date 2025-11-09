親子丼食譜｜日本達人4招煮嫩滑親子丼　醃雞加1飲品 蛋只拂5下

親子丼食譜｜親子丼，簡單來說就是雞肉蛋飯，也算是日本國民美食之一。不過，日本電視節目《生活小貼士2》訪問了多位家庭主婦，她們都指煮親子丼時，雞蛋很容易煮得老。節目組於是請來有「神之舌頭」之稱的搞笑藝人「複製大介」，他僅用$10成本的材料及3個秘技，就把親子丼煮得像名店出品般，他解釋大家一直以來的打蛋方法正是失敗原因，更指出醃雞肉要加1種飲品！



親子丼食譜｜$10自製親子丼 媲美得獎親子丼！

親子丼名字由來，是因為丼物裡面同時包含雞肉與雞蛋，創自日本的「玉ひで」餐廳，本是販售「軍雞鍋」（鬥雞鍋），煮熟雞肉後，再淋上蛋汁與白飯一同食用，慢慢演變成今日的親子丼。日本節目《生活小貼士2》曾邀請有「神之舌頭」兼且廚藝高超的藝人「複製大介」分享媲美名店出品的親子丼做法。節目組還請來幾位嘉賓盲試這碗約港幣$10成本的親子丼，以及價值港幣約$87的得獎親子丼，嘉賓竟以為他煮的才是貴價美食！

複製大介用170円的材料，煮出超越1500円的阿波尾雞親子丼。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

親子丼食譜｜日本煮婦感最困難雞蛋太老 宜先下蛋白再下蛋黃

日本節目《生活小甜士2》訪問了多名家庭主婦煮親子丼有什麼困難，多人認為自己煮的雞蛋，總是不夠軟滑，很容易太老。複製大介就買來了減價雞肉和普通蛋，分享了獨門秘技，立即煮出超美味親子丼。原來，想味道更昇華，不論醃雞、蛋黃中都要再加材料，而打蛋一步更是關鍵，只要打5下就夠了，把蛋徹底拂勻是大錯特錯！

一般人煮親子丼，都會把雞蛋完全拂勻，原來這就是雞蛋不夠滑的原因。因為蛋黃會比蛋白早凝固，如果同時加熱，只有蛋黃會先凝固。因此，複製大介建議先下蛋白 ，再下蛋黃，這樣兩者凝固的時間就差不多，進一步提升蛋的層次和滑溜感。

請按下圖睇「親子丼」詳細材料和做法，解釋讓雞肉多汁、雞蛋軟滑的秘密：

做法

1 100克雞髀肉切成一口大小。

2 以運動飲品和水1:1的比例醃雞肉，大約各自15毫升便可，約醃15分鐘。

3 鍋中以2湯匙味醂、2湯匙醬油和1湯匙日本酒煮調味汁。

4 煎香氽了水的雞肉，約2分鐘至熟為止。

5 先放蛋白，加蓋用小火加熱1分30秒。

6 加兩滴蠔油到蛋黃，拌勻。蛋黃下鍋，加蓋煮最後20秒，便大功告成了！可把雞肉和蛋在鍋邊徐徐滑下至白飯上。

親子丼食譜｜美味多汁4大秘訣

1 以運動飲品醃雞肉：運動飲品將水、鹽、糖達到平衡，水讓雞肉變得濕潤；糖可吸收水分，做成多肉汁的效果；鹽則能夠鞏固肉質表面的硬度。



2 再加少許雞粉，味道提升另一層次。



3 拂蛋竅門只拂打5下。且先下蛋白 ，再下蛋黃。千萬不要猛力攪拌，令蛋黃與蛋白完全混合！



4 蛋黃加蠔油，能提升味道層次。蠔油的鮮味成分跟蛋黃的脂質非常夾，能提升蛋黃味道層次感，變成像高級雞蛋的濃郁味道。



紅色是普通蛋黃的味道，藍色是加了蠔油的蛋黃味道，只消兩滴，不論澀味、鹹味、苦味都有所提升。

把雞肉和蛋在鍋邊徐徐滑下至白飯上。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

複製大介親子丼食譜



材料：

雞蛋2隻

雞髀肉100克

運動飲品15毫升

水15毫升

雞粉少許

味醂2湯匙

醬油2滑匙

日本酒1湯匙

蠔油2滴



做法：

1.雞髀肉切成一口大小，以運動飲品和水1:1的比例醃雞肉，再加雞粉，醃15分鐘，之後氽水。

2.鍋中以味醂、醬油和日本酒煮調味汁，再煮雞肉2分鐘至熟為止。

3.打蛋5下，不要把蛋黃和蛋白完全拌勻，先把蛋白倒入鍋中，加蓋用小火加熱1分30秒。

4.蛋黃加蠔油，下鍋加蓋煮20秒，鋪在飯面上即成。



這是第一次，主持人坂上急不及待要把飯扒入口，攝影師差點來不及拍照，他吃完大讚超級好味。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

主持人坂上大讚這碗親子丼：「雞肉口感超級多汁，蛋黃加了蠔油真是不得了！」而小嘉賓亦表示：「肉質軟綿綿，這種味道完全是味之寶藏！」下一步，節目組安排日本全國丼格蘭披治大賽金賞的築地名店親子丼，跟複製大介這一碗親子丼來個battle，讓6位嘉賓盲試，結果6人之中，竟然有5個都估錯，以為複製大介做的才是名店得獎作，看來真是非常好味！

有5位嘉賓都估錯，相信名店親子丼的老闆一定大為失望。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

資料來源：《生活小貼士2》