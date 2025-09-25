食譜｜孩子抗拒吃蔬果怎辦？炮製「法式蔬菜果凍」用賣相挑起食慾

編按：孩子討厭吃蔬果？換個烹調及擺碟方式又如何？以下節錄自《不偏食的好開始》一書的「法式蔬菜果凍」食譜，將蔬果及海鮮變成啫喱般晶瑩剔透，相信很多小童都會一見就愛上！



法式蔬菜果凍（輕食Finger food）

準備時間：15-20分鐘

冷藏時間：120分鐘

工具：蛋糕矽膠、模具

✦ 食物變身法

✦ 適合 24 個月大或以上

材料（4-5 件蔬菜果凍）

• 魚膠粉 12 克

• 清湯 175 毫升

• 細蘆筍 2 條（25 克）

• 粟米芯 2 條（25 克）

• 秋葵 2 條（23 克）

• 蟹柳 2 條（20 克）

• 小帶子 2 粒（15 克）

做法

1. 蘆筍削去硬皮；蘆筍、粟米芯及秋葵切段，烚約 5 分鐘，瀝乾水分。

2. 帶子打橫切半，與蟹柳烚數分鐘至熟，瀝乾水分。

3. 魚膠粉與熱水 25 毫升拌溶，攪拌成魚膠粉液，加入暖清湯175 毫升拌勻。

4. 矽膠模具內掃上油，放入蔬菜段、蟹柳及帶子排好，倒入已添加魚膠粉溶液的清湯，放入雪櫃冷藏 2 小時，即成蔬菜果凍。

成功要訣

• 用蛋糕矽膠模具製作果凍，較容易脫模。如沒有矽膠模具，可用金屬模具並鋪上保鮮紙，放入材料及清湯冷藏，果凍成型後解開保鮮紙即可。

字卡版食譜在此，方便隨時重溫！

+ 3

兒科營養師小貼士

• 很多孩子都喜歡吃啫喱!如孩子不喜歡吃蔬菜或喝湯，將它們變身成果凍絕對是一個好方法。家中任何湯水，都可運用這個方法變成果凍。即使孩子平常很少接觸的蔬菜，如蘆筍或秋葵等，只要成為果凍一部分，感覺就變得不一樣了。

食物營養素（按蔬菜果凍 1 件計算）



熱量（卡路里）：30

蛋白質（克）：4.7

脂肪（克）：0.4

碳水化合物（克）：2.0

糖（克）：0.7

膳食纖維（克）：0.6

鈉（毫克）：236

鐵（毫克）：1

鈣（毫克）：20



更多本書推介內容：

延伸閱讀：早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃 穀麥比煙肉更糟

+ 11

《不偏食的好開始》（萬里機構授權使用）

書名：《不偏食的好開始》

作者：黃思敏 Candy Wong

英國及澳洲註冊營養師，畢業於澳洲悉尼大學營養治療碩士課程。現職英國最大兒童醫院的兒科專科營養師、香港私人執業的營養師，超過 15 年香港及英國公立醫院的臨床經驗，處理複雜的飲食治療及嬰幼兒餵食個案。2009 年起撰寫報章專欄，向公眾推廣科研實證的營養資訊。



李綺瑩 Astor Lee

畢業於香港教育大學言語治療碩士課程。現為香港私人執業的言語治療師，自從她的小兒子出生後，對兒童餵食問題產生了濃厚的興趣，並積極在社區展開相關的臨床及督導工作。



2024年Candy與Astor共同成立「Feeding Foodies唯食」，致力推動在香港以跨專業模式處理兒童偏食及餵食問題，希望小朋友成為健康快樂的小吃貨。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】