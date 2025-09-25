想孩子變成小吃貨嗎？4招改善偏食壞習慣　加調味料不代表不健康

編按：你的孩子有偏食、一頓飯吃上一小時等不良飲食狀況嗎？以下節錄自《不偏食的好開始》一書的內容，將跟你分享一些培養孩子良好飲食習慣的心得，讓他們慢慢變成小吃貨呢！



小朋友吃得慢，每餐飯應該吃多久才合理？

對於一般健康兒童，建議每餐進食時間控制在 15 至 30 分鐘之內。對於一至三歲的幼兒，理想進食時間是 15 至 20 分鐘；三至六歲小孩，理想進食時間為 20 至 30 分鐘。過長的進食時間令孩子對進食失去興趣，開始分心，變得不願進食。

常見進食緩慢的原因包括：口腔運動能力不足、專注力不足、食物質地不適合、家長沒有實行用餐規矩（例如必須坐着進食、沒有干擾例如電視或平板電腦）、孩子不肚餓（如飯前吃太多零食）。

要改善進食速度需針對背後的原因，建立口腔運動能力，建立專注的進餐環境、提供合適的食物質地、訂立用餐規矩、訂立有規律的進食時間表等。

小朋友之前喜歡吃一種食物，現在不再喜歡吃，怎辦？

孩子之前喜歡某種食物，現在不再喜歡，這是一個常見現象。孩子的味道觀感隨着年齡而變化，建立自己的飲食喜好。即使相反的情況亦然，以前不喜歡的食物，現在變得喜歡吃。畢竟，極少人喜歡進食所有食物，只要不嚴重偏食至影響健康就可以。家長可以向孩子解釋：「即使不喜歡的食物，也要試試呀！」最重要是家長與孩子溝通，尊重孩子的喜好及選擇，設定界線並引導及鼓勵孩子，有助建立孩子與食物的健康關係，減少負面情緒。

孩子吃多少蔬菜才足夠？瓜類可充當蔬菜嗎？吃水果可以代替蔬菜嗎？

家長普遍覺得蔬菜是指綠葉蔬菜，其實蔬菜種類很多，紅橙黃色的番茄、燈籠椒；橙色的南瓜、紅蘿蔔；黃色的粟米；紫色的茄子；黑白啡色的菇類，各種瓜類如冬瓜、節瓜、勝瓜、合掌瓜、翠玉瓜，還有根莖類的如薯仔、番薯、芋頭、蓮藕等等，通通都屬於蔬菜！

只要孩子肯吃又很嘗試，開始時就算只吃幾口，已是值得鼓勵。首先建立習慣，再慢慢控制分量。普遍來說，加固寶寶每餐吃 1-2 湯匙、健康幼兒每餐 1/4-1/3 碗、較大兒童每餐 1/3 碗，已經能「收貨」，實際上按孩子本身正餐及小食的食量而定，不能一概作準。

家長可選蔬菜做小食，例如栗子、番薯、牛油粟米、蔬菜條蘸乳酪或芝士醬，補充全日進食蔬菜的分量。蔬菜及水果雖然近似，但其實營養成分有些微分別，故水果不能完全取代蔬菜。

小朋友喜歡食物有味道，應該加入調味料嗎？

有研究顯示，即使嬰兒在媽媽肚內甚或初生頭幾日，已對味道顯示喜好。初生嬰兒天生喜好甜味及鮮味（umami），不喜歡苦味及酸味，這是人類進化保護身體的機制。較大嬰兒開始顯示對鹹味的喜好。

一歲以後，腎臟發展較成熟，家長烹調幼兒食物時可加添少量鹽及含鹽的調味料如豉油，配搭其他天然調味料如洋葱、蒜、香草等，令味道層次更豐富。孩子可以吃「大人餸」，有助建立一家人吃飯的好習慣。

很多家長怕影響孩子健康，煮食時一直不加添油及調味料，只是蒸或烚食物，直至孩子兩、三歲。其實這並沒有必要，反而有以下的壞影響：

• 食物缺乏味道，孩子沒有動力吃飯。用油煎或炒的過程，有助食物焦糖化（caramelisation），令食物更美味。

• 缺乏脂肪會影響孩子的成長，由加固開始直至幼兒階段，孩子都需要足夠脂肪。可參考加固篇的第八條問題（p.55），了解脂肪對幼兒成長的重要性。

簡單來說，家長在幼兒食物中添加適量食用油及調味料，是絕對可以的。

更多本書推介內容：

《不偏食的好開始》（萬里機構授權使用）

書名：《不偏食的好開始》

作者：

黃思敏 Candy Wong

英國及澳洲註冊營養師，畢業於澳洲悉尼大學營養治療碩士課程。現職英國最大兒童醫院的兒科專科營養師、香港私人執業的營養師，超過 15 年香港及英國公立醫院的臨床經驗，處理複雜的飲食治療及嬰幼兒餵食個案。2009 年起撰寫報章專欄，向公眾推廣科研實證的營養資訊。



李綺瑩 Astor Lee

畢業於香港教育大學言語治療碩士課程。現為香港私人執業的言語治療師，自從她的小兒子出生後，對兒童餵食問題產生了濃厚的興趣，並積極在社區展開相關的臨床及督導工作。



2024年Candy與Astor共同成立「Feeding Foodies唯食」，致力推動在香港以跨專業模式處理兒童偏食及餵食問題，希望小朋友成為健康快樂的小吃貨。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】