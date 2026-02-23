茄子青椒怎麼煮不難吃？6款創意食譜讓孩子愛上　茄子Pizza夠新奇

你討厭什麼蔬菜？挑食並非小孩的專利，不少人長大後仍然有絕對不碰的蔬菜！日本連鎖超市「西友（SEIYU）」為了讓大人們克服討厭的蔬菜，舉辦「WE LOVE VEGETABLES」企劃，選出茄子、番茄與青椒這三種蔬菜，與料理研究家合作，針對它們的氣味與口感進行大改造。



之後更舉行1日限定的「世界第一惹人厭餐廳」，找來討厭這些蔬菜的大人們，為食譜進行試吃評分。究竟這些顧人怨蔬菜能夠變成美味料理嗎？讓我們一起看看這次實驗成功的食譜吧！

茄子、番茄與青椒這三種蔬菜，能夠變成美味料理嗎？（AI生成圖片）

1. 茄子pizza

茄子pizza（seiyu）

想必很多人都受不了茄子軟爛的口感吧？將茄子削皮、切片，口感就不會這麼明顯了。煙肉的鹹味與番茄醬的鮮味，也能掩蓋茄子本身的味道喔！

材料（4人份）

茄子 ………… 4根

煙肉 ………… 8片

蒜泥醬 ……… 8cm（軟管裝）

番茄醬 …… 7大匙

胡椒 ……… 1/4小匙

芝士片 ……… 6片

乾燥洋香菜 … 適量



只需8步製作茄子pizza（01製圖）

+ 3

作法

①茄子間隔削皮，並切成1cm的厚片。煙肉切小片，與A醬料混合備用。

②茄子塗上蒜泥醬與混合好的A醬料，再將芝士切成小片放上去，最後撒上洋香菜。

③進烤箱烘烤至表面微焦即可。



2. 茄子燒肉捲

茄子燒肉捲（seiyu）

除了削皮、切片之外，包上焦脆的煙肉，也能蓋住茄子軟爛的口感。茄子裡充滿豬肉與油脂的鮮甜味，氣味也不再那麼嚇人了！

材料（4人份）

茄子 ………… 4根

豬五花肉片 … 300g

胡椒 ………… 1/4小匙

麻油 ………… 2大匙

醬油 ……… 3大匙

酒 ………… 3大匙

砂糖 ……… 1又1/2大匙

青蔥 ………… 1根（可加可不加）



作法

①茄子間隔削皮，切成1.5cm的厚片，並用豬肉包好。將A醬料混合備用。

②平底鍋加麻油，以中火熱油，放入①的材料煎3分鐘，翻面後同樣煎3分鐘。

③倒入混合好的A醬料，煎至醬汁收乾、表皮焦脆。

④盛盤後，依個人喜好放上青蔥裝飾即可。



3. 番茄炒蛋

番茄炒蛋（seiyu）

番茄的氣味跟內側軟爛帶籽的口感，也很不受人喜愛！我們可以用大蒜與生薑來掩蓋番茄的氣味，此外，將外側與內側的果肉分開，將內側果肉充分燉煮過，也能讓口感與氣味變得更好。

材料（4人份）

番茄 ……… 3顆

大蒜 ……… 2瓣

生薑 ……… 2片

青蔥 ……… 1～2根

麻油 ……… 2大匙

雞蛋 ……… 6顆

雞湯粉 … 1又1/2小匙

鹽 ……… 1撮

胡椒 …… 少許



作法

①番茄切瓣，將外側與內側的果肉切開。大蒜、生薑、青蔥切末備用。

②將雞蛋打散，與A醬料充分混和。

③平底鍋加麻油，以中火爆香蒜末、薑末，再分別加入番茄的外側、內側果肉，炒至水分收乾。

④轉大火，加入蛋液炒至半熟。最後撒上蔥末即可。



4. 番茄炊飯

番茄炊飯（seiyu）

生薑泥能掩蓋番茄討人厭的氣味。撒上充滿奶香的芝士粉，也能讓番茄的酸味不再這麼明顯！

材料（4人份）

番茄 ……… 1顆

生薑 ……… 1片

厚切煙肉 … 100g

米 ………… 2米杯

高湯粉 … 2小匙

酒 ……… 1大匙

水 ……… 300ml

橄欖油 …… 2小匙

芝士粉 …… 適量



作法

①番茄切瓣。生薑磨泥備用。煙肉切成3～4cm寬的薄片。

②將洗好的米倒入電鍋內，加入生薑泥與A醬料後，充分攪拌混合。

③加入番茄、煙肉與橄欖油，關蓋炊飯。煮好後灑上芝士粉即可。



相關閱讀：番茄食譜合集-番茄炒蛋紅衫魚27個番茄食譜-家常菜湯水前菜小食👇👇👇

+ 14

5. 酥炸青椒

酥炸青椒（seiyu）

蠟筆小新最討厭的青椒，很多大人也吃不下去。其實將青椒縱切成條狀，並浸泡在水中一段時間，就能減少它的苦味與生味喔！看似麻煩的油炸料理，竟然只要8分鐘就能快速上桌！

材料（4人份）

青椒 ……… 4顆

生粉 …… 4大匙

沙拉油 …… 適量（讓鍋內油量達到1cm深即可）

鹽・胡椒 … 適量



作法

①去除青椒的種籽與白色皮膜後，縱切成條狀。

②青椒泡水10秒鐘後，拭乾水分，抹上一層生粉。

③將沙拉油加熱至180℃，放入青椒油炸40秒左右。瀝油後撒上鹽・胡椒即可。



6. 奶油焗青椒

奶油焗青椒（seiyu）

除了外觀吸引人之外，奶香洋溢的白醬與芝士片，都能掩蓋青椒的苦味與生味。而且青椒加入白醬烤過，口感會變得香甜軟嫩，更加容易入口喔！

材料（4人份）

青椒 ……… 6顆

煙肉 ……… 6片

奶油 ……… 20g

牛奶 ……… 300ml

白醬湯塊 … 3塊

芝士片 …… 4片



作法

①青椒縱切兩半並去籽。煙肉切成1cm寬的薄片。

②平底鍋開中火，將奶油加熱至融化後，加入煙肉拌炒，最後倒入牛奶。

③牛奶沸騰後便關火，加入白醬湯塊攪拌至融化，再以中火煮至濃稠。

④將青椒擺在烤盤上，倒入③的醬料，放上切成小片的芝士，最後進烤箱烘烤至表面微焦即可。



顧人怨蔬菜大改造，一起在家做做看吧！

在「世界第一惹人厭餐廳」試吃會上，每款食譜都讓超過半數的參加者克服這些蔬菜，茄子燒肉捲、番茄炊飯更有高達八成的支持度！不管討厭吃青菜的是你的小孩，或者其實是你本人，有空不妨在家試試這些食譜，看自己會不會對顧人怨蔬菜大改觀吧！

相關閱讀：食譜-孩子抗拒吃蔬果怎辦-炮製-法式蔬菜果凍-用賣相挑起食慾👇👇👇

+ 3

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】