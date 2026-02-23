茄子青椒怎麼煮不難吃？6款創意食譜讓孩子愛上 茄子Pizza夠新奇
你討厭什麼蔬菜？挑食並非小孩的專利，不少人長大後仍然有絕對不碰的蔬菜！日本連鎖超市「西友（SEIYU）」為了讓大人們克服討厭的蔬菜，舉辦「WE LOVE VEGETABLES」企劃，選出茄子、番茄與青椒這三種蔬菜，與料理研究家合作，針對它們的氣味與口感進行大改造。
之後更舉行1日限定的「世界第一惹人厭餐廳」，找來討厭這些蔬菜的大人們，為食譜進行試吃評分。究竟這些顧人怨蔬菜能夠變成美味料理嗎？讓我們一起看看這次實驗成功的食譜吧！
1. 茄子pizza
想必很多人都受不了茄子軟爛的口感吧？將茄子削皮、切片，口感就不會這麼明顯了。煙肉的鹹味與番茄醬的鮮味，也能掩蓋茄子本身的味道喔！
材料（4人份）
茄子 ………… 4根
煙肉 ………… 8片
蒜泥醬 ……… 8cm（軟管裝）
番茄醬 …… 7大匙
胡椒 ……… 1/4小匙
芝士片 ……… 6片
乾燥洋香菜 … 適量
作法
①茄子間隔削皮，並切成1cm的厚片。煙肉切小片，與A醬料混合備用。
②茄子塗上蒜泥醬與混合好的A醬料，再將芝士切成小片放上去，最後撒上洋香菜。
③進烤箱烘烤至表面微焦即可。
2. 茄子燒肉捲
除了削皮、切片之外，包上焦脆的煙肉，也能蓋住茄子軟爛的口感。茄子裡充滿豬肉與油脂的鮮甜味，氣味也不再那麼嚇人了！
材料（4人份）
茄子 ………… 4根
豬五花肉片 … 300g
胡椒 ………… 1/4小匙
麻油 ………… 2大匙
醬油 ……… 3大匙
酒 ………… 3大匙
砂糖 ……… 1又1/2大匙
青蔥 ………… 1根（可加可不加）
作法
①茄子間隔削皮，切成1.5cm的厚片，並用豬肉包好。將A醬料混合備用。
②平底鍋加麻油，以中火熱油，放入①的材料煎3分鐘，翻面後同樣煎3分鐘。
③倒入混合好的A醬料，煎至醬汁收乾、表皮焦脆。
④盛盤後，依個人喜好放上青蔥裝飾即可。
3. 番茄炒蛋
番茄的氣味跟內側軟爛帶籽的口感，也很不受人喜愛！我們可以用大蒜與生薑來掩蓋番茄的氣味，此外，將外側與內側的果肉分開，將內側果肉充分燉煮過，也能讓口感與氣味變得更好。
材料（4人份）
番茄 ……… 3顆
大蒜 ……… 2瓣
生薑 ……… 2片
青蔥 ……… 1～2根
麻油 ……… 2大匙
雞蛋 ……… 6顆
雞湯粉 … 1又1/2小匙
鹽 ……… 1撮
胡椒 …… 少許
作法
①番茄切瓣，將外側與內側的果肉切開。大蒜、生薑、青蔥切末備用。
②將雞蛋打散，與A醬料充分混和。
③平底鍋加麻油，以中火爆香蒜末、薑末，再分別加入番茄的外側、內側果肉，炒至水分收乾。
④轉大火，加入蛋液炒至半熟。最後撒上蔥末即可。
4. 番茄炊飯
生薑泥能掩蓋番茄討人厭的氣味。撒上充滿奶香的芝士粉，也能讓番茄的酸味不再這麼明顯！
材料（4人份）
番茄 ……… 1顆
生薑 ……… 1片
厚切煙肉 … 100g
米 ………… 2米杯
高湯粉 … 2小匙
酒 ……… 1大匙
水 ……… 300ml
橄欖油 …… 2小匙
芝士粉 …… 適量
作法
①番茄切瓣。生薑磨泥備用。煙肉切成3～4cm寬的薄片。
②將洗好的米倒入電鍋內，加入生薑泥與A醬料後，充分攪拌混合。
③加入番茄、煙肉與橄欖油，關蓋炊飯。煮好後灑上芝士粉即可。
5. 酥炸青椒
蠟筆小新最討厭的青椒，很多大人也吃不下去。其實將青椒縱切成條狀，並浸泡在水中一段時間，就能減少它的苦味與生味喔！看似麻煩的油炸料理，竟然只要8分鐘就能快速上桌！
材料（4人份）
青椒 ……… 4顆
生粉 …… 4大匙
沙拉油 …… 適量（讓鍋內油量達到1cm深即可）
鹽・胡椒 … 適量
作法
①去除青椒的種籽與白色皮膜後，縱切成條狀。
②青椒泡水10秒鐘後，拭乾水分，抹上一層生粉。
③將沙拉油加熱至180℃，放入青椒油炸40秒左右。瀝油後撒上鹽・胡椒即可。
6. 奶油焗青椒
除了外觀吸引人之外，奶香洋溢的白醬與芝士片，都能掩蓋青椒的苦味與生味。而且青椒加入白醬烤過，口感會變得香甜軟嫩，更加容易入口喔！
材料（4人份）
青椒 ……… 6顆
煙肉 ……… 6片
奶油 ……… 20g
牛奶 ……… 300ml
白醬湯塊 … 3塊
芝士片 …… 4片
作法
①青椒縱切兩半並去籽。煙肉切成1cm寬的薄片。
②平底鍋開中火，將奶油加熱至融化後，加入煙肉拌炒，最後倒入牛奶。
③牛奶沸騰後便關火，加入白醬湯塊攪拌至融化，再以中火煮至濃稠。
④將青椒擺在烤盤上，倒入③的醬料，放上切成小片的芝士，最後進烤箱烘烤至表面微焦即可。
顧人怨蔬菜大改造，一起在家做做看吧！
在「世界第一惹人厭餐廳」試吃會上，每款食譜都讓超過半數的參加者克服這些蔬菜，茄子燒肉捲、番茄炊飯更有高達八成的支持度！不管討厭吃青菜的是你的小孩，或者其實是你本人，有空不妨在家試試這些食譜，看自己會不會對顧人怨蔬菜大改觀吧！
【本文獲「Japaholic」授權轉載。】