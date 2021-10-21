流感疫苗｜噴鼻式疫苗2歲以上可接種8類人免費　參與資助私院名單

氣溫逐漸下降，也代表本港將進入冬季流感高峰期，據衞生防護中心資料顯示，一月至三月都是本港流感發病的高峰期。中心建議6類高危組別人士應及早接種4價疫苗，另外，合資格人士更可獲得政府每劑季節性流感疫苗最多$240的資助，現在還提供噴鼻式接種疫苗，毋須打針啱晒怕痛的大人小孩！



6個月至11歲的兒童被列為高危及優先接種流感疫苗組別。（資料圖片)

流感７大症狀

流感主要是透過飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。一般來說，患者一般會在2至7天內自行痊癒。然而，部分免疫力較低的人士，包括小童、長者等，均有機會引致較嚴重的病情，並出現支氣管炎、肺炎等併發症，嚴重可導致死亡。

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最新噴鼻式流感疫苗 2歲以上合用

不少大人、小朋友，聽到「打針」就已經大叫怕怕。不過，現在市面上已推出噴鼻式流感疫苗，適合2歲或以上人士接種。中心表示，不論是注射或噴鼻式疫苗，功效相同，令病毒死亡或弱化，而不會對接種者產生嚴重不良影響。

小童有輕微反應屬正常

對兒童而言，疫苗仍有輕微反應，包括流鼻水、頭痛、肌肉痛、低燒等，但一段時間過後就會逐漸減退，家長毋須過分擔心。不過醫生表示，2歲或以下小童則不宜接種噴鼻式疫苗，而對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應的人士、有哮喘人士等則不宜接種任何方式的流感疫苗。對疫苗有疑問的公眾亦可先諮詢家庭醫生的意見。

了解參與「疫苗資助計劃」醫生名單，可登入醫健通網頁查看

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噴鼻式疫苗適合2歲或以上，怕打針的人士接種。（資料圖片）

疫苗資助額增至$240

政府為鼓勵市民接種四價流感疫苗，有8類人士可到公營醫院免費接種2021/22季節性流感疫苗。此外，政府亦推出資助計劃，向6個組別的市民提供每劑季節性流感疫苗最高$240的資助，合資格市民只需到私營診所或私家醫院出示證明文件，即可獲接種流感疫苗的資助。

獲資助接種季節性流感疫苗最高$240的6類人士：



~孕婦

~智障人士

~50歲或以上人士

~領取傷殘津貼人士

~年齡介乎6個月至未滿12歲的兒童節目

~領取「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」類別之綜援人士

可免費接種季節性流感疫苗8個組別人士：



~懷孕婦女

~居於護理院舍的長者或殘疾人士

~50歲或以上人士

~有長期健康問題的人士

~醫護人員

~6個月至未滿12歲兒童

~家禽從業員或需從事屠宰家禽行動的人員

~從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

小朋友的抵抗力低，在高密集的學習環境下，容易爆發流感。（黃寶瑩攝）

參與流感疫苗接種計劃私家醫院及電話一覽：

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接種後2星期才有抗體 籲及早接種

衞生防護中心表示，市民接種後身體需要約2星期才能產生預防流感病毒的抗體，故此應在流感季節前就開始接種，本港的流感高峰期通常在1月開始，因此市民應盡快接種。

早前食物及衞生局局長陳肇始亦聯同衞生署、醫院管理局等高層及代表接種流感疫苗，她表示疫苗需要約2星期才能夠讓身體產生足夠的抗體。(李澤彤攝)

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由於噴鼻式流感疫苗是「滅活」疫苗，即有活性低的病毒存在，故不適用於長期接觸免疫系統病患者的醫護人員。此外，還有哪些人不宜接種？

按圖睇邊四類人士不適合接種噴鼻式流感疫苗：

噴鼻式流感疫苗接種速度快且沒有痛楚，更可避免小朋友哭鬧導致飛沬四濺。不過跟注射式流感疫苗同樣會產生副作用：