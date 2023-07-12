冷氣病｜長期處於冷氣房易感寒濕、乏力 即睇袪濕飲食及預防方法

冷氣長開是不少香港人夏天的生活寫照，但長期在冷氣下生活很可能會出現「冷氣病」的表現。本應在炎熱的天氣下，陽氣在肌表，人體毛孔打開以排出汗液調節體溫，在中醫的角度亦是肺氣和營衛正常「運作」的表現。長期處於冷氣中容易使毛孔排汗的調節失常，亦暴露在寒氣、濕氣之中，容易導致寒邪、濕邪鬱於肌膚或體內，無法隨著排汗離開身體；而在離開冷氣房到戶外時溫差大，感受暑熱之氣，使人體更加難以適應。陽氣鬱而內有寒濕，加上外感暑熱，汗出失調，容易出現反覆感冒、精神差、鼻敏感、周身疲倦等症狀，被稱為「冷氣病」，類似中醫「陰暑」的表現。

本文作者：註冊中醫師戴貝莎



一款茶飲能處理冷氣病 散寒祛濕、清暑、益氣

要處理「冷氣病」，我們關注的的除了毛孔開合的調節（肺氣）外，還要散寒祛濕、清暑、益氣，但一般大家懷疑自己有「冷氣病」的時候通常已經出現汗出困難、怕冷發熱、疲倦、頭暈昏沉、噁心、食慾不振等陰暑的表現，在這個時候首先要解決受寒和毛孔開合失常的問題，可用生薑2片焗1杯熱水飲用，並調節室內溫度。如果出現咽喉疼痛、感冒症狀或明顯不適，建議還是找醫生或醫師看看，以免延誤治療。

「冷氣病」的起因與溫差大有關，最關鍵改善及預防的措施是調節室內溫度，避免過冷與室外形成明顯溫差，同時在進出冷氣環境時應該注意及時加衣避免受寒和受風，亦應避免大口灌冷水或冰水來降溫，可飲用溫水、室溫含電解質飲料、或淡鹽水。

四大日常護理方法減低冷氣病發生

對於上班一族，長時間留在冷氣房是難以避免的，可以參考以下幾個方法減低冷氣病的發生。

1. 從室內到室外時避免直接暴曬，選擇陰涼的地方待適應溫度，避免溫差過大身體無法適應。

2. 冷氣房睡覺時亦要注意保暖。

3. 過食冷飲如啤酒、瓜類、生冷亦容易引起類似冷氣病的症狀，因此應該適量進食以上食物，選擇合適的方法解暑。

4. 適量的運動有助鼓動陽氣，促進排汗；運動汗出後毛孔處於打開的狀態，應避免立刻以涼水沖頭澆洗，以免出現冷氣病的症狀。