懷孕｜孕後出現皮膚痕癢、紅疹 中醫師解構三大原因及舒緩方法

撰文：草草
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孕媽媽由於生理上的急劇轉變，有機會在懷孕期間出現皮膚痕癢，或者身體突然出現一些紅疹。痕癢劇烈的話嚴重影響心情及睡https://media-cms.hk01.com/stories眠質素，但用藥又怕會對胎兒造成影響，到底如 何是好？是什麼原因導致皮膚痕癢？可以如何緩解？以下我們一一探討！
資料授權：王曉新中醫師

原因一：妊娠濕疹

即使孕婦過去沒有濕疹，但在懷孕期間，有機會因體內荷爾蒙的急劇變化而誘發，是非常普遍的皮膚問題。

妊娠濕疹一般突然間出現，位置通常在腹部，部分會在大髀、手腳位置，會有痕癢、紅疹、流滋等症狀。而原本有濕疹的婦女，有50%在懷孕期間濕疹會惡化；也有部分女性是懷孕後才出現濕疹。

原因二：妊娠性蕁麻疹

蕁麻疹即俗稱風癩，屬於一種過敏體質。常見的皮膚過敏反應，一般在妊娠中後期較為常見。

患者在四肢、胸部和肚皮上出現地圖狀泛紅斑塊，奇癢無比，通常數小時內消失。忍不住去抓的話會擴散範圍，形成大型斑塊。

原因三：妊娠多形疹

常發生於初產婦妊娠末期，發病率大約是1/200。典型特點是紅色，瘙癢性斑塊在腹部沿張力線分佈，在產後幾周內自然緩解，不會影響到產婦和嬰兒的健康。發病原因未明，與荷爾蒙變化、機械性張力線拉伸、免疫系統改變有關。

舒緩方法

上述的皮膚痕癢問題都不會影響到寶寶的健康，絕大部分亦會於孕婦生產後的數周內逐漸消失，各位孕媽媽不用過份操心，可嘗試下方法舒緩：

1)避免搔癢，因這動作只會令痕癢惡化，甚至導致皮膚發炎。

2)沐浴時，避免溫度過熱、過分洗刷和使用過多肥皂或沐浴液洗澡。

3)穿鬆身、棉質的衣服。

4)塗上適當分量的潤膚霜或油膏。

5)清淡飲食，避免進食辛辣、煎炸、海鮮、牛、鵝、筍、芒果、榴蓮等發物。

要注意的是，如果皮膚除痕癢之外，伴有水泡或發熱、黃疸（皮膚、眼白轉黃色）、小便異常深色、關節痛等，可能與肝病或妊娠併發症有關，須立刻就醫，以免耽誤病程。

皮膚痕癢主要原因

在中醫角度，懷孕後出現的皮膚痕癢統稱為妊娠身癢，其發生有兩個主要原因：

1)婦女在懷孕時，全身陰血聚以養胎，陰血虧虛加重，血虛生風化燥，使肌膚失於濡養。

2)胎兒阻滯媽媽臟腑氣機，身體水液分佈受阻，聚而成濕，鬱久化熱，濕熱鬱於肌膚。

治療方法

在治療上，中醫會透過養血、疏風、清熱、利濕等方法，舒緩患者的搔癢症狀。 如病情較輕，可直接開立純中藥藥膏或中藥洗劑，已能達到很好的止痛退疹效果。

很多孕婦對吃中藥充滿很多疑惑，怕會影響胎兒健康。其實在病情需要下 由專業中醫師針對個別體質、症狀、問題來處方用藥，不但可以治療懷孕皮膚痕癢，還能調理安胎，改善 害喜等症狀。

如有疑問，請諮詢註冊中醫師的意見。

《本文獲王曉新中醫師授權轉載》

王曉新中醫師

作者簡介：王曉新中醫師
香港大學中醫學士
浸會大學中醫碩士
南京中醫藥大學博士研究(婦科)

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