火鍋也能健康養生？識揀湯底、醬料可避食滯熱氣 附健康食材清單

天氣轉涼，自然又到了最適合打邊爐的季節！相信不少人都開始約火鍋聚會，不過期待的同時又害怕熱氣、增磅、不健康。其實吃火鍋有很多小細節可以注意，只要適當配合，就可以一邊和親友享受美食，一邊健康零負擔！

本文作者：註冊中醫師葉揚舟



湯底可選芫茜、蘿蔔、昆布

近年香港人喜歡的沙嗲湯底和麻辣火鍋湯底等都是重油重味，增加脂肪攝取的同時容易阻礙脾胃運化，痰濕熱毒內生，又肥又熱氣。打邊爐先由湯底入手，芫茜豆腐瘦肉湯、白蘿蔔黑木耳瘦肉湯或者更簡單的豆漿湯底和昆布湯底都清新怡人，高纖低脂。民間更有「冬吃蘿蔔夏吃姜」的養生之道，服用蘿蔔有消食化痰、下氣寬中的作用，幫助腸胃應付大餐。大寒之後是身體最適合進補的時節，故此時當歸羊肉湯也是藥膳湯底很好的選擇，暖身又補身。

食材首選蔬菜、海鮮、芋絲

相信很多人打邊爐的時候喜歡食用午餐肉、響鈴、豆卜，以及各種丸類、公仔麵等加工製品，但以上食物都是高脂、高澱粉，且多含化學添加劑，進食過多會增加腸胃負擔，對身體有害無益。要健康有營，打邊爐時多選擇原型食物、天然食材，例如新鮮魚片、帶子、生蠔、海蝦、豆腐和各種菇菌類等，全屬優質蛋白質選擇，蔬菜方面的選擇更是多不勝數。若然不想澱粉質負荷超標，各種粉麵類食物可以用高纖低卡的芋絲、蒟蒻代替。

佐料推介蔥蒜、辣椒

芝麻醬、沙嗲醬、XO醬等都是火鍋肥胖陷阱，但是打邊爐不能沾醮醬料​​又怎算盡興呢？其實還有很多天然美味又健康的選擇，如芫茜、蔥、蒜頭等都含有豐富的抗氧化成分，還可以幫助降低三高；而辣椒中的辣椒素則可以促進血液循環、提高新陳代謝和保暖，也是冬日火鍋的好拍檔。另外醬油的攝入也不宜過多，建議選擇低鈉醬油。

飲品揀椰子水或山楂水

打邊爐時飲啤酒相信是很多人的飲食習慣，但是一罐啤酒的熱量約等於一碗白飯！可樂、雪碧等汽水的糖份更無需多提。大家不妨選擇天然椰子水作為火鍋飲品，椰子水含有豐富的鉀、鎂、鈣，糖份亦相對較低，是更健怡的選擇。另外打邊爐大快朵頤後脾胃負擔較大，建議過後或在家進食時可以用山楂、麥芽、陳皮煲水飲，健脾消食，作為火鍋急救。

《本文獲註冊中醫師葉揚舟授權轉載》