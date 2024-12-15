行路Fantasy｜人來人往二十年　上水自由行　走過必留痕

上水，是香港最北的新巿鎮和都會區，也是筆者閒人第一份工的工作地點。過去20多年來，因應種種政策，區內無論人流還是物流都出現極大的轉變，由寧靜變喧囂再變回寧靜，在「一簽多行」措施再度恢復和擴展前夕再探上水，不知道這一區未來會否再次出現另一次翻天覆地的轉變？

撰文：閒人止步



2003年的香港是什麼樣子？在當年年初，香港受SARS疫症肆虐，折騰了超過3個月，失去了近300條性命；同一時間香港亦失去了一位天皇巨星。至年中，社會怨氣沸騰，政府推出多項措施希望藉刺激經濟來改善社會氣氛，包括在當年7月底推出俗稱「自由行」的港澳個人遊，而這一政策受影響最深的地區，正正是今日閒人想講的上水。

閒人廿多年前在上水上班，算是畢業後第一份正式長工，之前文章曾講過小弟家住中西區，當年要每日來往北區上水工作，只能夠先乘搭過海隧巴至紅磡火車站（當時兩鐵尚未合併，甚至連西鐵線都要至2003年12月才通車，大家仍然暱稱九廣鐵路為「火車」），再轉乘火車至上水，耗時超過1小時是基本。 由於上班時間大約在上午9、10時至晚上7、8時，加上通勤時間，當時每日生活可謂早出晚歸。

【行路Fantasy上水】閒人的職場生涯，也是由彩園開始。（閒人止步攝）

閒人過往Fantasy推介路線：

深水埗古今穿梭 時代變風氣轉 唯有安居之心長存

情越灣仔昔日海岸線 回溯開埠初期發展 細味變遷

維港海濱漫步 由西環到北角 細賞香港發展之母

重拾維城足跡 淺談四環九約 今日風景尋覓往日情

踏上成長路 回望人生上半場 一封給中西區的情書

銅鑼灣懷古 念消失的物事 嘆人生有太多下落不明

逆走廣東道 求存 樂活 虛榮 殊途同歸 跑一趟生命之旅

賞花鳥蟲魚 購波鞋潮物 旺角五街享受平民化玩物養志

閒人止步行路Fantasy漫步上水資訊一覽。（01美術製圖）

當時閒人的工作是經常遊走於上水巿中心不同屋邨，以及鄉郊地區多條村落。由於鄉郊地區太大而當時又主要以汽車代步往來，故今次行路Fantasy路線只集中於市中心及當中幾條屋邨。

【行路Fantasy上水】上水也有閒適時，連小動物也可與路人和平共處。（閒人止步攝）

為了「回味」當日上班通勤時的「迫人」和「眼瞓」，閒人嘗試在較早的時間在家中出發。雖然乘車路線已和廿年前有天壤之別：在2024年的今天，港鐵已開至家門前，港島線西延加上東鐵線過海後，閒人單靠港鐵已能「由頭坐到尾」，一小時已能直達上水。

【行路Fantasy上水】閒人二十年前經常倚着欄杆望着這一街角發呆，思考人生。（閒人止步攝）

走上上水站大堂，雖然經歷過多次裝修及鋪位租戶改變，不過那種熙熙攘攘的繁忙感覺真是廿年如一日。閒人當年工作的辦公室主要在彩園邨，所以當年大部份時間也在邨內遊走，故此踏出在港鐵大堂第一站就穿過那條行人天橋入邨緬懷一番。

【行路Fantasy上水】由上水站踏出今站第一點。（閒人止步攝）

彩園邨是上水開闢為新市鎮後首條公共屋邨，在現時港鐵上水站以東、石湖墟以南一帶的村落又稱為「菜園村」，上水站以南則分佈有一些寮屋、工廠和養殖場。1978年，當時港府為了開發粉嶺/上水新市鎮收回菜園村的土地，昔日菜園村被夷為平地，並動工興建公共屋邨，初期定名為「石湖墟邨」，後來改取「菜園」之諧音「彩園」，定名為「彩園邨」，於1982年落成入伙。

【行路Fantasy上水】彩園邨。（閒人止步攝）

彩園邨由落成開始，就倚靠天橋往來上水站，是邨民日常出入的主要通道。這條天穚以往面貌多變，日間是大家營營役役來往的主要通道，晚上在當年閒人工作的日子，則化身「夜市橋」，香氣四溢的魚蛋、燒賣、串燒、小炒、糯米飯等美食，慰藉着早出晚歸勞動階層的胃袋。

【行路Fantasy上水】彩園邨天橋，曾幾何時晚上會變身「夜巿橋」。（資料圖片/吳鍾坤攝）

數十年前，上水一帶的食肆普遍在10時、11時關門，夜歸的區內居民要得到一餐溫飽，選擇並不多，而夜市橋正的出現正好為下班後夜歸的區內居民提供熱騰騰的小食。當年更曾經有街坊組織為夜市橋繪製美食地圖，但在互聯網流傳後，夜市地圖卻被街坊視為「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」的幫凶，當年亦在互聯網上掀起過多場罵戰。

【行路Fantasy上水】早年網上流傳的北區美食地圖。（網上圖片）

有街坊認為，美食地圖出現，一面固然可以讓食客按圖索驥找尋心儀攤檔搵食，但另一面則給予執法人員證據及準備。實情是自2013年底開始，管理彩園商場連同天橋範圍的領展開始強硬軀趕小販，更多次發生保安阻撓小販推車過橋釀成衝突，其後房署及警方大力拘捕及票控，最終夜巿小販檔幾近絕跡。誠然小販檔帶來衛生和安全問題有需要正視，但用一刀切方法趕絕而非施以規範管控讓其有秩序營運，是否最好的辦法，值得深思。

【行路Fantasy上水】有人認為，自領展接手管理屋邨商場後，商場商業味濃了，但少了點人情味。（閒人止步攝）

由天橋進入彩園邨範圍先要進入彩園廣場，當年閒人在工作時仍然稱為彩園商場，今日面貌與當日截然不同。當年商場是傳統公屋商場設計，頂層為酒樓，平台層則為普通商鋪加美食廣場，地下則為街巿。

【行路Fantasy上水】彩園廣場地下仍有不少商鋪營運中。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】彩園邨內這個陳年指示牌，記下了歲月變遷。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】彩園廣場下仍有不少舊商鋪。（閒人止步攝）

自領展接手，商場翻新易名彩園廣場後，引入化妝品、運動服裝、家電用品等中高檔消費品牌店。由於廣場毗鄰上水站，成功吸引大量內地遊客於商場購物，但同時也吸引了個別水貨客在此入貨或在屋邨範圍內聚集及執貨，為居民帶來不便。

【行路Fantasy上水】今日彩園廣場與廿年前的商場已截然不同。（閒人止步攝）

彩園廣場與廿年前相比已大變，但彩園邨本身其實沒有太大改變，仍然是那幾座啡白色外牆的建築物，邨內衣食住行一應俱全。

【行路Fantasy上水】舊時彩園邨平台有冬菇亭食肆。（房委會資料圖片）

【行路Fantasy上水】彩園邨周圍與廿年前分別不算太大。（閒人止步攝）

彩園邨作為上水站其中一邊的發展核心，設計上四通八達，除了可兼顧兩旁的居屋屋苑彩蒲苑和旭蒲苑，再往南行可通往另一屋邨太平邨以及北區醫院。以前午飯後或工餘時間，閒人最愛在邨內四處走走，或倚在平台欄杆眈天望地。一個剛畢業走入社會的小伙子，可能仍未搞清對未來應該是盼望還是困惑，當時仍未確定自己興趣或能力，輾轉做過幾個行業工作及一些短期工，最終加入現時這一行，想不到一眨眼就過了二十年。

【行路Fantasy上水】太平邨。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】北區醫院。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】石湖墟內仍有不少連鎖集團藥房。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】閒人在上水工作時尚未有寶石湖邨。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】新舊中西藥房都可以在上水看到。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】舊有的區域與新發展的高樓大廈形成有趣落差。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】上水仍然有其寧靜的一面。（閒人止步攝）

由彩園邨回到上水站轉戰站的另一端，仍是以天橋連結多幢大廈和商場。站的北面是上水廣場，自90年代中落成後即取代石湖墟成為上水居民日常商業重心，除了樓上的商鋪外，地下亦是巴士及小巴總站，是港鐵以外另一出入上水的要塞。不過正如前述，石湖墟同時亦受自由行政策影響，自2010年後區內水貨活動越趨熾熱，符興街一帶的商舖多已變成爲水貨客提供貨源的藥房和化妝品店，每天有大量水貨客聚集。雖然藥房數目在新冠肺炎疫情後有所減少，但仍然是上水區街鋪業務主流。

【行路Fantasy上水】上水市中心多個地方都以天橋連接，四通八達。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】上水廣場附近有較多新潮品牌進駐。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】上水廣場是區內交通樞紐。（閒人止步攝）

穿過石湖墟跨越馬會道，走到上水更靠北的位置，是上水區的康體設施集中地，那裏有北區運動場、上水游泳池及龍琛路體育館。閒人文章既然在《01體育》刊出，一定要乘機推廣一下本地體育，事關港超球隊北區的主場，正是在北區運動場，閒人拍攝今次散步路線當日雖然北區運動場沒有比賽，但其實當閒人在區內遊走之時，經常都見到掛有北區港超聯主場賽程的宣傳橫額；以往閒人亦試過在此地觀看北區主場的港超賽事，氣氛也很熾熱。

【行路Fantasy上水】區內經常都見到掛有北區港超聯主場賽程的宣傳橫額（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】港超聯球隊北區以北區運動場為主場。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】北區運動場是港超球隊北區的主場。（資料圖片/閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】北區運動場平常日子會放給區內巿民及學校使用。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】閒人學生時代曾在這救傷隊救護車站內上過一些課程。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】從運動場回望馬會道及石湖墟診所。（閒人止步攝）

之後閒人信步到天平邨一行，當年在此區工作時，閒人除了主要在彩園邨上班外，也需要遊走在區內幾條屋邨， 包括天平邨及太平邨，至於今次行程中見到的幾條新屋邨包括清河邨、祥龍圍邨及寶石湖邨，當時仍然未建成。

【行路Fantasy上水】天平邨。（閒人止步攝）

【行路Fantasy上水】天平邨。（閒人止步攝）

最後閒人回到上水廣場，結束今次懷緬初出廿茅廬歲月之旅，二十年來無論個人、上水還香港，經歷的改變可謂翻天覆地，相信每一個人初離開校園踏足社會，都會有一點迷惘，不過無論從事哪一行業都好，最重要仍然是不忘初心，記住當時那一份純真和衝勁，不要被營營役役工作吞噬。工作辛苦，聽首舊歌懷緬下， #哪個時勢能沒有歌 。

《天變地變情不變》（1987年）



明日會點 樣樣事亦難預見

新的挑戰裡 實在是有得失進退



明日會點 但願是仍能互勉

人在變 情懷未變 愛願永久長存



路線：上水港鐵站 > 彩園邨 >太平邨 > 北區醫院 > 彩園廣場 > 寶石湖邨 > 石湖墟 > 北區運動場 > 天平邨 >上水廣場



時間：約6小時（包括午飯時間）

步數：20426（Garmin fenix 7X作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：日間、晴天



【行路Fantasy/上水緬懷】整條路線閒人約花費6小時。（Google地圖）

上屆行路Fantasy各輪路線重溫：

第1輪賽果｜首位台主誕生 誰人率先跑出？

第2輪賽果｜啟德散步路線輕鬆實用成心水

第3輪賽果｜熟悉又陌生的廣東道 街道冷知識此中尋

第4輪賽果｜訴說大埔墟太和前世今生 用腳理解歷史

第5輪賽果｜大埔大戰中西區 兩代工業村穿越感稍勝

第6輪賽果｜維城路線創紀錄 九龍大學遊引人反思

第7輪賽果｜港九新界三區大戰 偽遊客九龍遊贏特色