渣馬2025︱羅映潮成全馬女子「港一」　擁黃啟樂痛哭：歸功幕後

【渣打馬拉松 / 渣馬2025】「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）周日（9日）舉行，羅映潮成為今屆賽事全馬最快的本地女跑手，完成時間為2小時39分56秒，打破個人最佳時間，並彌補上屆的遺憾。



第三次參與全馬賽事，第二度出戰渣打馬拉松，羅映潮即成為今屆賽事全馬最快的本地女跑手，完成時間為2小時39分56秒，在女子組總成績中則排第八；第二快的本地女跑手是司徒兆殷，時間是2小時43分59秒。

羅映潮即成為今屆賽事全馬最快的本地女跑手。（高詩琦攝）

今屆全馬第二快的本地女跑手是司徒兆殷。（楊宇翹攝）

羅映潮賽後與男友兼教練黃啟樂相擁痛哭，她說是跑到銅鑼灣時聽到家人為自己加油，回到終點前更看到男友的海報，所以按捺不住情緒，受訪期間一邊說一邊落淚，「今日不是我自己一個人跑，近日收到許多支持我的訊息，很感謝大家對我的支持。」

「啟樂一直在我身邊支持我，所以好感動；也要多謝日本教練（村尾慎悅），他這半年來每天即使日曬雨淋，都會站在一旁自我訓練，我很幸運能遇到他們。」

羅映潮賽後與男友兼教練黃啟樂相擁痛哭。（楊宇翹攝）

對馬拉松仍然感到陌生的羅映潮，比賽中途一度錯過數個補給的水站，去到途程一半更沒有吃下能量啫喱，因此有點擔心、愈跑愈緊張，「都係調整心態繼續跑，希望不會錯過下個（水站），叫自己冷靜一點，不要怯。我相信團隊、教練、啟樂，他們說我做到，我就做到，是他們做的事帶我成功回到終點。」

羅映潮受訪時仍情緒激動。（趙子晉攝）

結果羅映潮打破個人最佳時間、跑入2小時40分鐘內，一吐去屆首度參賽時信心滿滿，卻跑出2小時53分24秒的烏氣，這個令她尷尬的成績，她至今依然記得，「不敢相信今日能夠跑到PB（個人最佳時間），兩個人（自己與教練黃啟樂，黃啟樂較早時以第五名完成半馬）都做運動員很多掣肘，他犧牲了自己的練習時間給我，我才有進步。」

「今天是我跟啟樂、日本教練一起努力的成果。這不是我的功勞，我只負責跑、付出很少，背後團隊付出很多，比我更值得掌聲與讚賞。」

去年代表失望的淚水，今天轉化成幸福的證明。羅映潮最近3個月刷新了5000米、10公里、半馬及全馬個人最佳時間，她認為當中全馬是最大挑戰，因這是自己最不熟悉的距離，但對這次「大考」成績非常滿意。而下一個目標，她希望能穩定地跑入2小時40分鐘，並以爭取代表香港參與全運會全馬賽事為目標。