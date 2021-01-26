齊動LetZ Goal︱IT專員：負評促使改進　懷着難堪心情去感恩

撰文： 曾柏熊 最後更新日期： 2021-01-26 16:42

自我尋求跑步日常的趣味，成為這年間的跑手日常，使用《齊動 LetZ Goal》應用程式，跑完步sync數據，收集虛擬章或者各個挑戰活動等等，都是令無賽可跑的日子更充實的辦法。 平日要營運一個app，IT員工可說是最「落手落腳」的角色，卻又因為永無終結的軟件改良工作，面對內外數之不盡的「負評」。很多時，有苦自己知。 今次「每月MinPlay——跑向港馬」便邀請到《齊動》團隊的產品經理阿來，分享「負評的力量」。縱有時為此感覺難堪，卻感激這些意見的出現，才令《齊動》得以成長，跟各位團員一起建立一個盡善盡美的團隊。

《齊動 LetZ Goal》「1月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。本月我們「主人家」《齊動 LetZ Goal團隊》親當「領跑手」，一起燃喚初心，共同穿越跑季的征途！

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

身為《齊動 LetZ Goal》團隊，本月便由「主人家」親當「MinPlay領跑手」。（梁鵬威攝）

要將一個虛無的長跑生活概念，化為現實，《齊動》背後一班IT精英絕對是建立平台基礎的功臣，也是他們的心血結晶。然而在有限時間內追求完美，卻是個永無終點的過程，其間總會一再發現不足的地方，換來的負評亦比美多。

這次我們便找來《齊動LetZ Goal》產品經理阿來，分享一下營運這個跑步app的日常，「收集的數據那裏去了」、「明知有bug做咩仲唔改」，就讓阿來親自解答。

《齊動》團隊成員：

幕後造章師—設計完再跑 紀錄最齊虛擬章圖鑑

禮物專員有得睇無得食 教你答問題增得獎機會

同事都形容，沒有阿來，就沒有《齊動》了。（梁鵬威攝）

記：記者 來：阿來

記：阿來你好。

來：你好。

記：很多同事說沒有你，就無《齊動》了，為什麼？

來：理論上這個句說話並非完全錯誤，哈哈。因為所有關於《齊動》的功能，「見街」之前，都需要先經我為「行政團隊」及「開發團隊」溝通，才能收窄兩邊的分歧，到雙方都認為可行，才會進入開發和測試階段。但即使「見街」後 ，都需要不斷觀察和分析數據，解決部份未能預視的問題。每個過程都需要經我為整個齊動團隊和用戶溝通。

IT工作死很多腦細胞。（梁鵬威攝）

記：辛苦了各位IT精英了，你們從零開始創造這個app，過程困難嗎？

來：我想最困難的地方，在於時間太少，大家想訂立的功能idea卻太多，排優先次序時，經常出現選擇困難症。例如有一些功能，能夠促進行政效益，但對用戶體驗和商業投資卻又沒甚麼效能。相反又有些功能，能夠改善用戶體驗，對行政和商業就沒甚麼價值。每每來到這些關口，都要花很多時間考慮一個問題，「怎樣才能令開發過程廣納各方面的利益呢」。

記：IT工作應該「死很多腦細胞」吧？

來：很多人覺得軟件更新很容易，「改句code，好快啫」，事實完全相反！因為在程式中稍作修改，都有機會打亂原有編定好的code，要另外拆出來做，或安排在下一個版本中一併推出；但就算可以拆開來做，我們都要視乎當中涉及什麼範疇，如關乎app，好大機會要一併修改iOS和Android，又要安排測試、上架出街等等，絕對不是「改一句咁簡單」。

程式中稍作修改，都有機會打亂原有編定好的code。（梁鵬威攝）

記：IT人予人印象較「好靜」，卻在營運一個「好動」的app，其實你本身會跑嗎？

來：我會跑步！好嗎！只是在疫症間沒怎麼跑罷了。以往的喜歡清晨時份到海邊跑步，因為夜晚晚飯後跑步，會擔心影響消化（尷尬地笑）。我本身並非一個熱愛運動的人，不過我很享受在日常間漫步，日行幾十公里不是問題，例如昔日很喜歡在深水埗不同內街閒逛，一直逛到尖沙咀，途中發掘很多這個城市的新奇事物。旅行期間也都盡量避免乘坐交通工具，試過在羅馬一星期，從頭到尾都沒有使用交通工具，反正我本來就沒有行程要趕。 順便預告一下，如果有人跟我一樣喜歡漫步，很快各位就可以將步行里數同步到《齊動LetZ Goal！》，日期稍後公布，嘿！

記：工作會改變你對跑步的印象嗎？

來：跑步是一種很個人的運動，毋須約friend，也毋須book場，隨時隨地都可以做。而在跑步途上，腦袋好像會產生自我意識般，即使未有控制要想甚麼，腦袋亦似會自動產生題目，思考內容比平日新奇得多。

負評令人難受，但都要接受，因為這反映了有人在意自己的產品。（梁鵬威攝）

記：言歸正傳，你眼中《齊動》是一個怎樣的app？

來：每次見到有人留言投訴這個app如何如何時，其實心裏很難受，但都要接受。因為這反映了有人在使用你的產品，他們亦十分在意，才願意花時間留言。同樣，自己都是因為很投入這份工作，才會覺得難過，所以我從不迴避兩者。《齊動》是個至今都未能盡善盡美的app，真心希望大家多多包涵。

記：了解到《齊動》依然有不足後，那麼日常營運這個app時有什麼需要處理，不斷改善？

來：日常工作約莫可以分為數據觀察、開發提案和用戶查詢回覆。每日最基本的工作，是要觀察前一天的數據是否正常和達標，並作有條理的紀錄，方便日後按時間或項目作數據分析。 開發提案是按不同商業的要求或用戶實際需要，調整開發次序，並向開發團隊提供詳細的流程，代入應用環境後的用戶流程，所需數據資料……是個相對漫長的工作。 至於用戶查詢， 就是回覆用戶的查詢，當中如果牽涉技術問題，我會親自回覆用戶。

《齊動》在無賽可跑的日子中，為跑手的生活打氣。（梁鵬威攝）

記：有些人會擔心，《齊動》採集了那麼多數據，其實那些數據都會記錄到那裡去?

來：目前用戶的數據，都會儲存在雲端，用來同步數據至「參加了的挑戰、團隊和正開放的個人目標」。另外，我們也會統計數據，作《齊動LetZ Goal》的表現評估，但所做的，跟Google、Facebook簡直不能類比，哈哈。

記：你們將會為《齊動》作出什麼改善？

來：要數《齊動》的不足，我怕講幾十篇訪問都不夠寫，但可以和大家透露，2021的上半年，我們會推出較多更新，幾乎每個月都有。首先在1月已經率先推出慈善跑功能， 除了一般的挑戰問答和付費挑戰，大家現在可以將汗水變成善心，將自己跑步的努力，用作鼓勵身邊親朋戚友捐款，共襄善舉。2月我們亦將為Android用戶多提供一個同步選項，就是Google Fit；三月則會有一個，相信大家都會期待的功能，stay tuned~

2021的上半年，《齊動》將會推出更多更新。（梁鵬威攝）

記：工作歸工作，其實不斷改良軟件，無非希望令跑手的生活變得更有趣，你希望使用《齊動》的用家會有怎樣的體驗？

來：我希望令大家的汗水變得更有價值，這裡的「價值」並非單純指一般「著數」，而是令汗水變得更有意義。例如可以在《齊動LetZ Goal》參加慈善挑戰，透過一系列富本土元素的獎章和文章等等，讓大家在運動之餘，亦提供了一個認識香港這個家的機會。大家都明白，做運動一定有辛苦的地方，卻一定是每個人內心甘願捱過之後，才作出的決定，沒有人可以強逼。既然踏出第一步了，就不要輕易放棄，找個理由讓自己堅持，便一定會成功，甚至再創高峰。 最後亦同想借這個機會，多謝開發團隊多位「元老」：Joey，Xavier，Key，Tim，Oscar，Ivan。有你們，《齊動LetZ Goal》才會誕生。雖然講到尾，都係「人工」，才能推動的「智能」，哈哈哈，但肯定是很多人的心血。

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

今個跑季「每月MinPlay」換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；

立即按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，一起跑、一起進步！

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