齊動LetZ Goal︱IT專員：負評促使改進　懷着難堪心情去感恩

跑步
撰文：
最後更新日期：

自我尋求跑步日常的趣味，成為這年間的跑手日常，使用《齊動 LetZ Goal》應用程式，跑完步sync數據，收集虛擬章或者各個挑戰活動等等，都是令無賽可跑的日子更充實的辦法。

平日要營運一個app，IT員工可說是最「落手落腳」的角色，卻又因為永無終結的軟件改良工作，面對內外數之不盡的「負評」。很多時，有苦自己知。

今次「每月MinPlay——跑向港馬」便邀請到《齊動》團隊的產品經理阿來，分享「負評的力量」。縱有時為此感覺難堪，卻感激這些意見的出現，才令《齊動》得以成長，跟各位團員一起建立一個盡善盡美的團隊。

《齊動 LetZ Goal》「1月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。本月我們「主人家」《齊動 LetZ Goal團隊》親當「領跑手」，一起燃喚初心，共同穿越跑季的征途！

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

身為《齊動 LetZ Goal》團隊，本月便由「主人家」親當「MinPlay領跑手」。（梁鵬威攝）

要將一個虛無的長跑生活概念，化為現實，《齊動》背後一班IT精英絕對是建立平台基礎的功臣，也是他們的心血結晶。然而在有限時間內追求完美，卻是個永無終點的過程，其間總會一再發現不足的地方，換來的負評亦比美多。

這次我們便找來《齊動LetZ Goal》產品經理阿來，分享一下營運這個跑步app的日常，「收集的數據那裏去了」、「明知有bug做咩仲唔改」，就讓阿來親自解答。

《齊動》團隊成員：

幕後造章師—設計完再跑　紀錄最齊虛擬章圖鑑

禮物專員有得睇無得食　教你答問題增得獎機會

同事都形容，沒有阿來，就沒有《齊動》了。（梁鵬威攝）

記：記者 來：阿來

記：阿來你好。

來：你好。

記：很多同事說沒有你，就無《齊動》了，為什麼？

來：理論上這個句說話並非完全錯誤，哈哈。因為所有關於《齊動》的功能，「見街」之前，都需要先經我為「行政團隊」及「開發團隊」溝通，才能收窄兩邊的分歧，到雙方都認為可行，才會進入開發和測試階段。但即使「見街」後 ，都需要不斷觀察和分析數據，解決部份未能預視的問題。每個過程都需要經我為整個齊動團隊和用戶溝通。

IT工作死很多腦細胞。（梁鵬威攝）

記：辛苦了各位IT精英了，你們從零開始創造這個app，過程困難嗎？

來：我想最困難的地方，在於時間太少，大家想訂立的功能idea卻太多，排優先次序時，經常出現選擇困難症。例如有一些功能，能夠促進行政效益，但對用戶體驗和商業投資卻又沒甚麼效能。相反又有些功能，能夠改善用戶體驗，對行政和商業就沒甚麼價值。每每來到這些關口，都要花很多時間考慮一個問題，「怎樣才能令開發過程廣納各方面的利益呢」。

記：IT工作應該「死很多腦細胞」吧？

來：很多人覺得軟件更新很容易，「改句code，好快啫」，事實完全相反！因為在程式中稍作修改，都有機會打亂原有編定好的code，要另外拆出來做，或安排在下一個版本中一併推出；但就算可以拆開來做，我們都要視乎當中涉及什麼範疇，如關乎app，好大機會要一併修改iOS和Android，又要安排測試、上架出街等等，絕對不是「改一句咁簡單」。

程式中稍作修改，都有機會打亂原有編定好的code。（梁鵬威攝）

記：IT人予人印象較「好靜」，卻在營運一個「好動」的app，其實你本身會跑嗎？

來：我會跑步！好嗎！只是在疫症間沒怎麼跑罷了。以往的喜歡清晨時份到海邊跑步，因為夜晚晚飯後跑步，會擔心影響消化（尷尬地笑）。我本身並非一個熱愛運動的人，不過我很享受在日常間漫步，日行幾十公里不是問題，例如昔日很喜歡在深水埗不同內街閒逛，一直逛到尖沙咀，途中發掘很多這個城市的新奇事物。旅行期間也都盡量避免乘坐交通工具，試過在羅馬一星期，從頭到尾都沒有使用交通工具，反正我本來就沒有行程要趕。

順便預告一下，如果有人跟我一樣喜歡漫步，很快各位就可以將步行里數同步到《齊動LetZ Goal！》，日期稍後公布，嘿！

記：工作會改變你對跑步的印象嗎？

來：跑步是一種很個人的運動，毋須約friend，也毋須book場，隨時隨地都可以做。而在跑步途上，腦袋好像會產生自我意識般，即使未有控制要想甚麼，腦袋亦似會自動產生題目，思考內容比平日新奇得多。

負評令人難受，但都要接受，因為這反映了有人在意自己的產品。（梁鵬威攝）

記：言歸正傳，你眼中《齊動》是一個怎樣的app？

來：每次見到有人留言投訴這個app如何如何時，其實心裏很難受，但都要接受。因為這反映了有人在使用你的產品，他們亦十分在意，才願意花時間留言。同樣，自己都是因為很投入這份工作，才會覺得難過，所以我從不迴避兩者。《齊動》是個至今都未能盡善盡美的app，真心希望大家多多包涵。

記：了解到《齊動》依然有不足後，那麼日常營運這個app時有什麼需要處理，不斷改善？

來：日常工作約莫可以分為數據觀察、開發提案和用戶查詢回覆。每日最基本的工作，是要觀察前一天的數據是否正常和達標，並作有條理的紀錄，方便日後按時間或項目作數據分析。

開發提案是按不同商業的要求或用戶實際需要，調整開發次序，並向開發團隊提供詳細的流程，代入應用環境後的用戶流程，所需數據資料……是個相對漫長的工作。

至於用戶查詢， 就是回覆用戶的查詢，當中如果牽涉技術問題，我會親自回覆用戶。

《齊動》在無賽可跑的日子中，為跑手的生活打氣。（梁鵬威攝）

記：有些人會擔心，《齊動》採集了那麼多數據，其實那些數據都會記錄到那裡去?

來：目前用戶的數據，都會儲存在雲端，用來同步數據至「參加了的挑戰、團隊和正開放的個人目標」。另外，我們也會統計數據，作《齊動LetZ Goal》的表現評估，但所做的，跟Google、Facebook簡直不能類比，哈哈。

記：你們將會為《齊動》作出什麼改善？

來：要數《齊動》的不足，我怕講幾十篇訪問都不夠寫，但可以和大家透露，2021的上半年，我們會推出較多更新，幾乎每個月都有。首先在1月已經率先推出慈善跑功能， 除了一般的挑戰問答和付費挑戰，大家現在可以將汗水變成善心，將自己跑步的努力，用作鼓勵身邊親朋戚友捐款，共襄善舉。2月我們亦將為Android用戶多提供一個同步選項，就是Google Fit；三月則會有一個，相信大家都會期待的功能，stay tuned~

2021的上半年，《齊動》將會推出更多更新。（梁鵬威攝）

記：工作歸工作，其實不斷改良軟件，無非希望令跑手的生活變得更有趣，你希望使用《齊動》的用家會有怎樣的體驗？

來：我希望令大家的汗水變得更有價值，這裡的「價值」並非單純指一般「著數」，而是令汗水變得更有意義。例如可以在《齊動LetZ Goal》參加慈善挑戰，透過一系列富本土元素的獎章和文章等等，讓大家在運動之餘，亦提供了一個認識香港這個家的機會。大家都明白，做運動一定有辛苦的地方，卻一定是每個人內心甘願捱過之後，才作出的決定，沒有人可以強逼。既然踏出第一步了，就不要輕易放棄，找個理由讓自己堅持，便一定會成功，甚至再創高峰。

最後亦同想借這個機會，多謝開發團隊多位「元老」：Joey，Xavier，Key，Tim，Oscar，Ivan。有你們，《齊動LetZ Goal》才會誕生。雖然講到尾，都係「人工」，才能推動的「智能」，哈哈哈，但肯定是很多人的心血。

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

今個跑季「每月MinPlay」換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；

立即按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，一起跑、一起進步！

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+5
+5
+5

松浦彌太郎的跑步語錄

+4
+4
+4

村上春樹跑步語錄，按圖放大：

+7
+7
+7

訓犬師Derek Wong教你跑步遇惡犬如何應對：

跑步媒體《Runner’s World》曾就犬隻問題訪問了犬隻訓練專家Karen Peak，並總結了幾個「不」供大家參考。

「儲備心率」計算方法（按圖放大）：

+3
+3
+3

「01測試」跑鞋評測評分（按圖放大）：

+10
+10
+10
齊動LetZ Goal︱40歲起跑一年掃廿多獎牌　告慰癌亡父母︱Eddy
齊動LetZ Goal︱為家庭跑掉90磅　肥佬人生下半場新使命︱Francis
齊動LetZ Goal︱超馬般的十公里　小腦萎縮難阻他前行︱Kelvin
齊動LetZ Goal︱別讓60歲成為局限　跑過了自有答案︱史丹利店長
齊動LetZ Goal︱不滅的長跑意志　80後領悟三十而立︱WEH Jordan
齊動LetZ Goal︱救護員每天跑上班　疫情下不停步為盡使命︱Keung
齊動LetZ Goal︱跑步是團體的個人運動　再難都要凝聚鬥志︱Nikel
齊動LetZ Goal︱「疫市」衍生創意　日常趣味激發跑手潛能︱Perry
齊動LetZ Goal︱虛擬馬只為圓六大夢？　跑過方知跑友情重︱Bella
齊動LetZ Goal︱遊走山野與都市間　放慢腳步為走更遠路︱Albert
齊動LetZ Goal｜幕後造章師：設計完再跑　紀錄最齊虛擬章圖鑑
齊動LetZ Goal︱禮物專員有得睇無得食　教你答問題增得獎機會
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。