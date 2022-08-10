跑鞋推薦2022｜各大品牌跑鞋詳盡鞋評　New Balance最新跑鞋上架

2022年跑鞋推薦，包括adidas、ALTRA、ASICS、New Balance、Nike等各大品牌，《01體育》將以資深跑手親身實測，無論是跑步減肥健身一族、跑步新手還是資深馬拉松跑手，買鞋前不妨先閱讀文中的詳細測試報告和鞋評。

最新上架的跑鞋是New Balance FuelCell SuperComp Trainer碳板跑鞋。



【跑鞋推薦：New Balance FuelCell SuperComp Trainer】

近日上市的FuelCell SuperComp Trainer，鞋跟厚度相當誇張，達47毫米，超越國際田聯的限制。廠商推介跑鞋設計，提供極大推送力。今回請來「Sub3」跑手K以6次實測，詳細評價。

New Balance FuelCell SuperComp Trainer跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜New Balance SuperComp Trainer實測 超厚底彈力足最合中程訓練

跑鞋推薦：New Balance Supercomp Trainer。

【跑鞋推薦：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3】

ADIZERO ADIOS PRO 3作為adidas旗下頂級跑鞋，難免跟同類對手Nike Air Zoom Alphafly NEXT%直接對壘。

經過三次實測，可將PRO 3定位為「親民版高階鞋」——穩陣之中帶推進力、推進得來亦易控制，其中一課飛鵝山斜路訓練，落斜時明顯感受到PRO 3的回彈力與跑者配合，不至「推到失控」。不過，跑鞋優點鮮明，缺點同樣明顯，PRO系列未來要繼續升級，必先改善鞋面包覆力。

adidas ADIZERO ADIOS PRO 3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas ADIOS PRO 3實測 優劣分明的親民版高階跑鞋

跑鞋推薦：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3。

【跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080 v12】

跑步減肥最強選擇，New Balance的中階跑鞋系列Fresh Foam X 1080 v12，繼續保持穩重風格，適合身重人士以之跑步減肥，或者跑步新手作為入門跑鞋之選。

New Balance Fresh Foam X 1080 v12跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜New Balance Fresh Foam X1080 12代鞋評 跑步減肥健身推薦款式

跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080 V12。

【跑鞋推薦：Altra Mont Blanc】

以兩課分別20公里及50公里的越野跑實測Altra Mont Blanc，路況包括石屎路、泥路、沙泥石級及高難度碎石路。5分滿分的話，跑鞋評分達4.5：緩震性能良好，足以應付長距離訓練，更重要是巧妙拿捏緩震和腳感之間的平衡，儘管中底厚30毫米，仍能令跑者感受各種路況，準確判斷落腳跑法。

要將之定位，跑鞋適合已有一定山野技術和體能、開始對速度有追求的「山人」，是行山過渡到跑山的好工具。但要像品牌「出廠設定」般，成為高階跑者競速賽鞋，卻必須改善一個毛病。

Altra Mont Blanc跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Altra Mont Blanc詳盡鞋評 行山進化到跑山的最強武器

跑鞋推薦：ALTRA Mont Blanc。

【跑鞋推薦：Salomon Glide Max】

Salomon從來不止行山鞋或越野跑鞋，Glide Max更是跑步減肥的推薦鞋款，是Salomon家族之中緩震功能最強的路跑鞋，品牌專利的Ultra-Ride複合中底以吸震見稱，大大減低身重人士跑步膝傷的風險。經過測試，若把Glide Max視作每日通勤跑的減肥路跑鞋，表現的確不俗。

Salomon Glide Max跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Salomon Glide Max路跑鞋鞋評 重磅跑手日常跑步減肥首選

跑鞋推薦：Salomon Glide Max。

【跑鞋推薦：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8】

曾經穿著三代adidas TAKUMI SEN系列，由「鞋神」三村仁司主理的傳統日式薄底鞋，靈敏度和道路感令跑者十分喜愛。發展到第8代，來了一次大刀闊斧的變革，換上以LightStrike Pro物料製造的33毫米厚中底，迎合追求回彈力的現代科技。

以一課快慢兼備的15公里訓練實測，雖然TAKUMI SEN 8昔日賣點不再，但訓練數據證明回彈力效果顯著，連帶的副產品卻是加重小腿負荷，而且還要注意不少細微秘技，方能發揮今代TAKUMI的最強實力。

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas TAKUMI SEN 8鞋評 小腿負荷以外隱藏更多細節