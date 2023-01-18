跑鞋2023｜Skechers GORUN MAXROAD 5實測　碳板鞋新手入門之選

在碳板已成為跑鞋常態的時代，Skechers也改革了GO RUN MAXROAD系列，在第五代加入「H」形碳板。經過輕鬆跑、節奏跑及100米衝刺訓練共三次測試，我定位MAXROAD 5為入門級碳板練習鞋，適合從非碳板過渡到碳板，以及傷癒後開始上衝度訓練的跑手著用。

【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】



相比其他品牌，Skechers在香港跑鞋界尚在發展中，2022年第四季，品牌一口氣推出三個系列的新跑鞋，今次測試的是GO RUN MAXROAD 5，稍後將會測試GO RUN Pulse，另外尚有GO RUN Persistence。

（李思詠攝）

來到第五代，MAXROAD系列有大幅更新，就是在前掌位置嵌入H形碳板，配合注入氮氣的中底物料HYPERBURST。我以入門級碳板鞋將之定位，因為對比之前穿著Nike Vaporfly Next%及adidas PRO 3的經驗，MAXROAD 5的回彈能力，的確比兩大旗艦碳板鞋型號較為溫和，但不代表這雙跑鞋不稱職。

在100米 X 4的衝刺訓練中，落腳時向MAXROAD 5施力，明顯感到跑鞋「你畀幾多佢，佢畀番幾多你」，那種回彈力的感覺是「順住去」，毋須大幅依靠小腿肌力控制那股向前的推力。至於中底緩震效果，作為身重的跑手（體重80公斤），跑步期間及跑後未有不適，我認為表現稱職。

（李思詠攝）

鞋面構造方面，有鞋評指MAXROAD 5遠較上一代透氣，我未曾穿著第四代，無法比較，但我認為今代的網面算是透氣，不過品牌在腳跟及鞋領位置加了厚棉，鞋帶亦是最基本的棉質，有機會「儲汗」。猶幸厚棉換來不俗的包覆力，由於鞋碼沒有半號，平時穿著28.5cm的我要穿上29cm，跑鞋從前掌到後跟整體都能捉穩雙腳，跑步時沒有「甩踭」。鞋舌設計亦令人滿意，V形設計不會刮到腳背，而且比較薄身，不是那種索汗的物料。

碳板已成為現今跑鞋界的常態，在各大品牌的眾多型號中，我會形容MAXROAD 5的性格較溫柔，不會為小腿帶來太大負擔，這意味着跑鞋對跑手自身水平的要求較為入門。傷癒後回復速度訓練初期，或者想從非碳板鞋過渡到碳板鞋的跑手，都適合穿著MAXROAD 5，用以應付輕鬆跑、節奏跑等中長距離訓練，短距離高速訓練則不宜。