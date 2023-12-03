華倫西亞馬拉松｜黃尹雋2小時36分完賽　紀嘉文退役戰未達目標

華倫西亞馬拉松今日（3日）舉行，香港紀錄保持者黃尹雋與前紀錄保持者紀嘉文均有出戰，前者在半程後於35公里配速一度跌至3分22秒，最終疑因傷僅跑出2小時36分23秒，無緣刷新紀錄。



黃尹雋今年兩度推前香港紀錄，先在4月漢堡國際馬拉松創下2小時19分16秒港績，5個月後在德國柏林馬拉松再跑出2小時16分22秒，再次刷新個人保持的香港馬拉松紀錄。

相隔3個月，他在華倫西亞首10公里用上每公里3分09秒配速，用上31分39秒完成首10公里，比他上次在柏林的時間稍慢（30分41秒），並以47分35秒跑過15公里，較他保持的46分55秒15公里香港紀錄慢。

黃尹雋今年兩度刷新香港紀錄，惟未能在華倫西亞再下一城。

之後他的每公里配速跌出3分10秒外，半程時間1小時07分21秒，較他保持的半馬紀錄1小時04分30秒稍慢。30公里後，他在35及40公里期間每公里配速分別跌至3分22秒、3分32秒。根據大會追蹤運動員應用程式顯示，黃尹雋最終以2小時36分23秒完賽，無緣創新香港紀錄。

與黃尹雋同行的長跑好手徐志堅，則保持每公里配速3分27至29秒完成首30公里，最終以2小時35分32秒完賽。據徐志堅賽前於社交媒體的限時動態發文，黃尹雋似乎負傷上陣，或因而影響後半程發揮。

紀嘉文在華倫西亞完成最後的馬拉松。（資料圖片／鄭子峰攝）

紀嘉文退役戰未達賽前目標

前任香港全馬紀錄保持者紀嘉文，早前在港珠澳半馬奪得本地男子組第一後直言，未必出戰明年渣打馬拉松賽事，華倫西亞馬拉松大有機會是其退役戰。他今日於首15公里保持每公里3分12秒均速，並以1小時08分06秒完成半程。其後他每公里配速跌出3分15秒外，終以2小時20分25秒完成，未能達成賽前目標2小時18分內。

39歲的紀嘉文在2021年5月，隻身到西班牙參加華倫西亞馬拉松，當時以2小時19分53秒刷新香港紀錄，亦成為達到2小時19分大關的港將第一人，該紀錄其後被黃尹雋於今年4月漢堡國際馬拉松打破。

此外，兩周前跑畢港珠澳半馬的港將莊司暘，則以2小時22分28秒完成，再創個人最佳時間。