《Kingdom Hearts 3》東京迪士尼大使酒店主題房　用主角鑰刀開門

《Kingdom Hearts III》這款Sqaure Enix 與迪士尼合作的RPG系列《王國之心》新作，將於在1月25日發售（國際版1月29日），東京迪士尼樂園有一連串紀念活動，東京迪士尼度假區內迪士尼大使大酒店（Disney Ambassador Hotel）3月至6月底至會開設《Kingdom Hearts》期間限定別注套房，最特別之處莫過於房門的鎖匙，竟然跟足主角Sora專用武器鑰刀。 《Kingdom Hearts》特別客房1月30日開始接受預訂，相信不出幾小時就會被預約一空，記得留意！

《Kingdom Hearts》是Game界經典的Crossover RPG大作，現在也由遊戲世界穿梭來現實，將於今年春季降臨千葉縣浦安市的東京迪士尼度假區（Tokyo Disney Resort）。東京迪士尼度假區位處東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）及迪士尼海洋（Disney Sea）外圍；以《王國之心》為主題的Kingdom Hearts特別客房則是於度假區內首間迪士尼酒店「迪士尼大使大酒店」（ディズニーアンバサダーホテル、Disney Ambassador Hotel）限時經營，日期為3月26日至6月30日。該主題套房最多可住3人，將於1月30日、日本時間下午2時開訂，價錢為46,100日圓。(約HKD 3500)

預約網頁：http://www.disneyhotels.jp/special/dah/kingdomhearts/

迪士尼Kingdom Hearts特別客房 引領進入舊作《Dream Drop Distance》夢鄉

（disneyhotels.jp）

「Kingdom Hearts特別客房」跟隨迪士尼大使大酒店本身精美的裝飾藝術風格，房間裝潢設計別緻，充滿《王國之心》系列元素。床頭板上，主角Sora的繪圖是根據沉睡世界作舞台的外傳作品《Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance》（王國之心3D ：夢降深處）的關鍵視覺圖設計，也邀請各位住客進入沉睡世界。

迪士尼Kingdom Hearts特別客房附送巨型鑰刀 魔法芝麻開門 Check out後都可以帶走

Kingdom Hearts主題房使用跟遊戲主角Sora及英雄劍士之專屬武器鑰刀（Keyblade）開關，放埋去把手就能芝麻開門。（disneyhotels.jp）

Kingdom Hearts特別客房最過癮之處是房門不是以一般金屬鎖匙或拍卡打開，而是使用跟遊戲主角Sora及英雄劍士之專屬武器鑰刀（Keyblade）。套房鑰刀長18厘米（7.1吋）、約1.1厘米，對於現實世界的標準鑰匙孔而言，當然是太大把放不入。不過住容只要將鑰刀擺近房門把手，房門便會自動解鎖。至於這個過程係關魔法事，還是射頻感應使然，就不得而知了。

Kingdom Hearts特別客房電視架上，許多畫框如同畫廊，讓人更加感受到《王國之心》系列的世界觀。除此之外，還有《王國之心II》和《王國之心II》的藝術品。（disneyhotels.jp）

Kingdom Hearts特別客房內有兩張雙人床（可加床一張），面積約41平方米（441平方呎）的客房以《王國之心》的藝術品及美學做裝飾，遊戲角色的框畫為房內的用品和家具增添優雅。最重要是住客退房之後，鑰刀不用交還予酒店，可以自由帶走。酒店更會免費贈送一個精美紀念盒予住客，把鑰刀帶返屋企好好珍藏，甚為抵玩。

刀片形房間鑰匙可放在特殊珍藏盒。鑰刀長約18厘米、厚1.1厘米，製作堅固。（disneyhotels.jp）

迪士尼大使大酒店/Disney Ambassador Hotel/ディズニーアンバサダーホテル

地址：千葉縣浦安市舞濱２−１１（東京迪士尼度假區）

開放日期：2019年3月26日至6月30日

開訂日期：2019年1月30日日本時間下午2:00（¥46,100）

官網

穿梭迪士尼作品世界．動作冒險RPG

《王國之心》第3集《Kingdom Hearts III》延續迪士尼與Square Enix自《Kingdom Hearts》首作發表17年以來建立之平行宇宙舞台。當中有多部迪士尼作品中的場景、人物和事件存在，也有Final Fantasy遊戲人物飾演配角及召喚人物。2019年1月25日面世的《Kingdom Hearts III》，主角Sora除有唐老鴨和高飛狗作伴，還預期遭遇到新加入的Pixar（彼思）動畫《大英雄聯盟》、《反斗奇兵》以及迪士尼近年動畫《魔雪奇緣》、《魔發奇緣》中的角色。

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會,捐款$214,香港01 送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。 （推廣日期: 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076