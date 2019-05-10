魔物獵人MHW G位DLC Iceborne 9月出！雪地戰及新魔物公開(有片)

PlayStation官方網上發布會State of Play，雖然是次發布長度只有約15分鐘，卻已有不少重量級情報，官方不負所望地釋出Monster Hunter World（魔物獵人世界/MHW）G位大型DLC更新「Iceborne」的新Trailer影片和情報，更重要是連發售日也一併公開！

今次State of Play發布會一開始就用Monster Hunter World / MHW Iceborne的新Trailer來突襲大家，教準時睇直播的筆者驚喜莫名。新Trailer情報量超大，以下為大家簡單整理重點。

首先當然有新魔物新龍了，影片一口氣公開了三隻全新魔物，首先登場的有像巨大山羊般的長有兩隻巨角的魔物，看起來像是ドボルベルク（MHX巨獸）的雪山版本。另外還有一條可以在雪地中自由潛地移動，背上長有鯊魚一般背鰭的魔物，大概可以視為土砂龍的雪地版。（按圖放大）

+ 3 + 2

影片最後壓軸公開了新的（應該是）古龍「Velkhana」（暫時未知日文/中文名稱）；如無意外這隻就是今次DLC的第一隻大Boss了。而除了影片中多次提到「歌唱」（Sing）之外，對Velkhana的能力和特性就沒有什麼線索了；最普通的猜想就是Velkhana可以用歌聲來操縱其他魔物攻擊玩家吧。

而官方早已「劇透」過將會登場的迅龍BB也在新Trailer中正式亮相，各位獵人們準備好製作新世界版本的迅龍裝了嗎！至於大家最期待的小轟轟（轟龍）暫時仍未見影。雖然官方沒有正式公布，不過既然有雪山，個人十分有信心人氣甚高的轟龍也會登場，辻本P是個聰明人，不會不知道玩家們想要什麼的吧！

+ 6 + 5 + 4

另外也不負眾望地追加了新動作，影片中多次見到獵人使用左手的Slinger射出鉤索直接將自己拉到魔物身上騎乘，但如此方便的騎乘不會是無條件任用，詳情發動條件如就要等進一步情報了。影片也展示了太刀、大劍的新動作，太刀在用鉤索騎上魔物之後對地垂直氣刃突刺（不是兜割，但不知道傷害如何）；而大劍則有一招動作看起來像是《黑暗靈魂》的反擊Parry但其實應該是高周波（音爆）的攻擊，見影片中大劍獵人斬出一刀後看準時機左手一撥，便令正潛地的「鯊魚龍」馬上彈出來倒地，其後更可以直接派生真蓄力斬。

Slinger在手，話騎就騎～

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說了那麼多，最重要還是大家最關心的發售日吧！MHW Iceborne公布時表示將會在今年秋天推出，現今正式確定上市日期為2019年9月6日，老實說比筆者預期中早多了（說秋天個人預計是10月中左右）。越快有得玩當然越好，不過更希望團隊不要為了趕著推出而犧牲了遊戲品質，都等這麼久了，不差在再多等少等一會，最緊要做出好玩的G位！售價方面則是尚未公布。