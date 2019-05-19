調查報告指打機女生已佔46%！8大類遊戲玩家分析

遊戲動漫
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打機以往看來都是男生的活動，不過近年此狀態已慢慢轉變。有外國專門研究調查遊戲大數據的公司近日就發表報告，更分類出8大類型的遊戲愛好者。

事實上打機女生在全球已超過10億人，外國研究調查公司newzoo發表是次報告。他們收集30個主要有電子遊戲流通的國家及地區，得出今次結果，亦為調查對象歸納出8大類型的遊戲迷，包括Hardcore地熱愛打機；喜愛觀看別人打機；以至主要玩手機遊戲的類型。相較我們以往只叫「休閒玩家」、「輕玩家」或「重度玩家」等更加深入。

機迷都有8種類型（newzoo）

機迷8大類別：

The Ultimate Game終極機迷（13%）：遊戲就是他們的DNA，除了遊戲外很少其他愛好，空餘時間及金錢都花在遊戲上。

The All-Round Enthusiast雜食系機迷（9%）：喜愛全部種類的遊戲，自己玩之餘亦會看別人玩。

The Cloud Gamer雲端機迷（19%）：只喜愛玩高質素的遊戲，針對免費、限免或有折扣時的遊戲下手，有必要時才會更新硬件

The Conventional Player傳統機迷（4%）：不愛看別人打機，擁有各平台主機並愛自己親手玩

The Hardware Enthusiast硬件熱愛者（9%）：追貼最新的主機或硬件資訊，愛享受最佳最強的遊戲體驗

The Popcorn Gamer花生機迷（13%）：打機並不是個人興建，但卻很享受看別人打機

The Backseat Viewer膝蓋中了一箭機迷（6%）：以往沉迷打機，但熱情已隨年月減退，在看大型活動或看別人打機時會燃點回來

The Time Filler（27%）Zip時間機迷：只會在空餘/Social時才打機，以手機遊戲消時間為主

終極機迷最大興趣就是打機，能力值全爆星，年齡最多是26-30歲（newzoo）

從比例我們可以看到，只玩消閒手機遊戲的Zip時間機迷比任何一類型為多佔27%，其次就是精明選遊戲的雲端機迷佔19%。而愛看人打機多過自己玩的更加有13%之多，與最Hardcore的終極機迷人數睇齊。而在男女百份比方面，比例最多的Zip時間機迷有36%為女生，可見得女性機迷大幅增加的原因就在此區。不過也要留意女生比例的終極機迷也佔9%排第四，可見有不少女生亦都玩得十分專業。

男女各自類型的百份比（newzoo）

詳細的分析報告可以前往Newzoo的文章觀看，此外他們還提供了那個8型玩家的問卷分析，只要答下十數條問題就能知道自己屬於哪一類型。

網頁有Gamer Persona問卷分析（newzoo）

作為遊戲記者的筆者，毫不意外就是終極機迷了（newzoo）

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