比卡超、龍貓切開有乾坤！日本麵包達人自製醜樣動漫角色麵包

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【日本麵包達人 動漫角色蛋糕】日前日本有麵包達人於Twitter公開，以動漫角色製作麵包蛋糕，雖然成品外表賣相相當嚇人，但當切開中間部分時才是重點所在，包括比卡超、龍貓等角色可愛程度爆燈，網友更紛紛在Twitter要求商品化！

日本麵包達人Izuyo＠izumickey0719）喜歡製作自家製麵包西餅，更於社交網站Twitter上公開其麵包蛋糕作品；早前他/她以動漫角色製作麵包及蛋糕，但烘焙之下動漫角色如《寵物小精靈》比卡超（Pikachu）、精靈球、《龍貓》（TOTORO）及貓巴士，其麵包外型也相當驚嚇，比卡超更像中了輻射溶解一樣！

是哪門子的比卡超？ 【Twitter ＠＠izumickey0719】

切割連環圖 【點圖放大】

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《龍貓》的貓巴士，眼睛發生什麼事？ 【Twitter ＠izumickey0719】

貓巴士麵包的真身原來超可愛！【點圖放大】

TOTORO 是當中比較賣相好一點的角色，切開後更可愛！【Twitter ＠izumickey0719】

比卡超的精靈球麵包，切開後更意想不到！【Twitter ＠izumickey0719】

精靈球中間，的確內藏比卡超啟暴龍！ 【點圖放大】

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《千與千尋》的無面男，切開的無奈樣子也非常可愛！【Twitter ＠izumickey0719】

米奇患癌？ 【Twitter ＠izumickey0719】

切開米奇頭麵包後，神還原本來面目！【點圖放大】

有日本網民表示，希望Izuyo將動漫角色麵包商品化推出市場，可惜Izuyo表示暫時只為興趣製作麵包，如果真的希望Izuyo推出麵包，可以留言Izuyo求求他/她呢！

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