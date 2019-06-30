比卡超、龍貓切開有乾坤！日本麵包達人自製醜樣動漫角色麵包

【日本麵包達人 動漫角色蛋糕】日前日本有麵包達人於Twitter公開，以動漫角色製作麵包蛋糕，雖然成品外表賣相相當嚇人，但當切開中間部分時才是重點所在，包括比卡超、龍貓等角色可愛程度爆燈，網友更紛紛在Twitter要求商品化！
日本麵包達人Izuyo（＠izumickey0719）喜歡製作自家製麵包西餅，更於社交網站Twitter上公開其麵包蛋糕作品；早前他/她以動漫角色製作麵包及蛋糕，但烘焙之下動漫角色如《寵物小精靈》比卡超（Pikachu）、精靈球、《龍貓》（TOTORO）及貓巴士，其麵包外型也相當驚嚇，比卡超更像中了輻射溶解一樣！
是哪門子的比卡超？ 【Twitter ＠＠izumickey0719】
切割連環圖 【點圖放大】
ピカチュウのパンを— izuyo (@izumickey0719) 2019年6月25日
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《龍貓》的貓巴士，眼睛發生什麼事？ 【Twitter ＠izumickey0719】
貓巴士麵包的真身原來超可愛！【點圖放大】
ネコバスのパン— izuyo (@izumickey0719) 2019年6月20日
焼きました😸🚌#ネコバス#となりのトトロ#Catbus #myneighbortotoro #ジブリ#型から作るイラストパン#bread pic.twitter.com/BCgM2rK2aW
TOTORO 是當中比較賣相好一點的角色，切開後更可愛！【Twitter ＠izumickey0719】
トトロのパン— izuyo (@izumickey0719) 2019年6月16日
焼きました🍃#トトロ#となりのトトロ#TOTORO #myneighbortotoro#型から作るイラストパン#手作りのパン型 pic.twitter.com/1GH2OXrMBE
比卡超的精靈球麵包，切開後更意想不到！【Twitter ＠izumickey0719】
精靈球中間，的確內藏比卡超啟暴龍！ 【點圖放大】
子供が喜びそうなパン— izuyo (@izumickey0719) 2019年6月20日
焼きました💛#ポケモン#pokemon#pokemongo #ピカチュウ#pikachu #手作りパン#breads pic.twitter.com/mOmDYbfwA7
《千與千尋》的無面男，切開的無奈樣子也非常可愛！【Twitter ＠izumickey0719】
カオナシのパンを焼きました🍞#カオナシ#千と千尋の神隠し#型から作るイラストパン#spiritedaway #noface#宮崎駿#homemadebread pic.twitter.com/tvIY6h58fC— izuyo (@izumickey0719) 2019年6月5日
米奇患癌？ 【Twitter ＠izumickey0719】
切開米奇頭麵包後，神還原本來面目！【點圖放大】
ミッキーマウスのパン🍞#ミッキーマウス#MickeyMouse #型から作るイラストパン pic.twitter.com/V2UWUVNalz— izuyo (@izumickey0719) 2019年6月11日
有日本網民表示，希望Izuyo將動漫角色麵包商品化推出市場，可惜Izuyo表示暫時只為興趣製作麵包，如果真的希望Izuyo推出麵包，可以留言Izuyo求求他/她呢！