【香港獨立遊戲】危險人物：奇案改編推理遊戲 找出線索逆轉命運

【香港獨立遊戲】如果你仍然有香港是「文化沙漠」的印象，就未免太落後了；其實不論音樂、文學等不同範疇的藝術，在香港都不乏醉心創作和研究之人，就如推理小說在香港亦有不少忠實愛好及創作者。即將推出的這款《危險人物》，就正正是本地推理迷的作品。

《危險人物》由本地遊戲工作室genuine studio開發，在早前的香港動漫節ACGHK2019中的香港原創遊戲區亦有參展，在會場和genuine studio創辦人Janus談了幾句。原來Janus自小已是推理小說迷，而且不分國界，由歐美到日本的推理小說都有涉獵。Janus亦表示除了喜歡看，亦喜歡寫，在求學時期亦曾在網上討論區等刊載自己的作品（筆者一邊聽一邊點頭，大概只要是那個年代又會上網的人，都會做過類似的事，包括筆者自身在內）。

Janus

而就算到出來社會工作後，Janus對推理作品的熱情亦未有冷卻，他在8年前就已組著手籌備genius studio，先推了偵探推理遊戲《小林正雪》系列（筆者按：已問過了，和林雪沒有關係的）。到最近一兩年更全職投入遊戲製作。

雖然遊戲和林雪沒有關係，但Janus亦笑言有想過找林雪來代言，讓他穿上跟小林正雪一樣的服裝宣傳，但最後因成本問題放棄，個人認為相當可惜。

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據Janus講法，雖然《小林正雪》的玩法亦有偵探及推理元素，但以遊戲整體來看，《小林正雪》的主要賣點仍是日系唯美畫風及角色本身為主；而作為一個推理迷，Janus始終想做一次本格推理、以劇情為賣點的遊戲，於是就有了這隻《危險人物》。

《危險人物》遊戲第一章以三年前轟動一時的「石棺藏屍案」改編，對，就連取材也非常緊貼時代。在遊戲中玩家將會扮演受害者，在故事一開始就已經被兇徒殺死。當然遊戲不是就這樣還沒開始就結束，玩家「死後」時間將會倒回被殺之前一段時間，然後玩家就要在各處找出線索、理清所有涉案人物關係，從而推理出誰是犯人及自己是如何被殺，迴避被殺的命運。

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遊戲實際操作有點像《逆轉裁判》的文字冒險+場景互動玩法，既會有像「密室逃脫」的解謎玩法，在場景中尋找和組合道具以離開密室；亦會在不同場景尋找線索、和不同人物對話（還會有對話選項，大概會影響劇情發情以至結局？），從蜘蛛馬跡中找出一條活路。

可能你會擔心對推理遊戲來說最重要的劇本質素如何，我只能說我對此相當有信心，因為Janus單是在香港動漫節的攤位就已經花了不小心思：整個攤位原來已佈置成一個兇案現場，Janus在攤位各處留下線索，讓人在這「查案小遊戲」中一步步找出誰是兇手。為這個謎題Janus更準備了各種道具，包括手機、Instagram帳號以至隱形墨水（用特別電筒才能照出文字）來製作這個解謎小遊戲。這些手法在推理小說的範疇內可能不是什麼新鮮橋段，但已可見Janus對於細心和對推理所下的功夫，相信《危險人物》的劇本亦會同樣精彩。

《危險人物》預定於今年9月推出在Android及iOS推出，遊戲將會按章節收費，而之後的章節亦會使用香港以至其他地區的奇案為基礎改編；目前製作中並已接近完成的第二部就以80年代轟動一時的連環殺人事件「雨夜屠夫」為題材。當然genius studio在改編時會重新編寫劇情及加入原創情節，不會讓人在一開始就知道故事結局。

遊戲Android版免費試玩目前已經公開，想體驗可此連結下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GenuineStudio.Dangerousman

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