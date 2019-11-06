中國立例遊戲加入實名制　每晚10點後不可打機嚴防未成年人士沉迷

每晚10點後不准online組隊打機，你制唔制？中國國家新聞出版署為遏止未成年人沉迷網絡遊戲、付費過度等問題，近日印發《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，要求所有網遊玩家實名註冊遊戲帳號，亦嚴格限制網絡遊戲公司每晚10時後不得為未成年人提供服務，每日遊玩時間、課金上限等亦有具體規定。

中國國家新聞出版署印發之《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》提出實行網絡遊戲帳號實名註冊制度、嚴格控制未成年人網絡遊戲時段時間等6方面的措施。

通知現已實施要求嚴格控制未成年人使用網絡遊戲時段和時長：規定網絡遊戲平台每日下午10時到翌日早上8時內不得向未成年人提供遊戲服務，法定節假日每日不得提供超過3小時，其他時間則每日不得超過1.5小時。

早前有研究報告指內地青少年首次接電子產品及網絡遊戲的年齡不斷下降。（資料圖片）

遊戲內課金、付費服務方面也有嚴格規管，此通知規定網絡遊戲企業不得為未滿8歲的用戶提供遊戲付費服務；同一網絡遊戲企業所提供的遊戲付費服務，8歲以上未滿16歲的未成年人用戶，單次充值金額不得超過50元人民幣（約港幣56元），每月充值金額累計不得超過200元人民幣（約港幣223元）；16歲以上的未成年人用戶，單次充值金額不得超過100元人民幣（約港幣112元），每月充值金額累計不得超過400元人民幣（約港幣447元）。

《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》對網絡遊戲平台對未成年人提供服務的時段、時長、付費情況進行了具體規定。（資料圖片/視覺中國）

中國大陸遊戲用戶實名註冊方式包括手機號、微信號、身份信息等多種方式。此份通知表示留意到有未成年人會以父母手機、微信號帳戶註冊遊戲帳號規避年齡限制，以致針對未成年人的管理制度難以執行。因此通知特別要求遊戲公司嚴格地實行實名註冊制，所有網絡遊戲玩家必須使用有效身份訊息方能註冊遊戲帳號。

通知最後兩項措拖較關注遊戲業界，要求切實加強行業監管。要求對未落實此通知要求的網絡遊戲企業，各地出版管理部門應責令限期改正；情節嚴重的，依法依規予以處理，直至吊銷相關許可。另外也要求探索實施適齡提示制度：要求網絡遊戲企業從多維度綜合衡量，探索對網絡遊戲予以適合不同年齡段用戶的提示，幫助未成年人、家長和老師等更好區分網絡遊戲，引導未成年人更好使用網絡遊戲。