FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜各角色推薦配裝、魔石

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯；而想拿白金成就需要Hard模式通關全章節，以下介紹一些推薦配置和魔石，幫助大家更輕鬆過hard mode。

Hard難度比起武器選擇，其實魔晶石更為重要，最緊要是打Boss之前（特別是打戰鬥模擬器的高難度關卡）記得為所有成員都帶上復活魔石，因為不能使用道具，除了復活魔石就沒有救隊友的手段。另外提昇HP也是必備，最少每人一顆滿級（+50%），更好是每人帶兩顆（四級或以上，可加80%HP），不帶提昇HP的話被敵人隨便摸一兩下就死了，根本不能玩。各角色的各種配置請見另文：

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