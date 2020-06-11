Amazon意外曝光PS5售價　貴PS4近2倍 ！比傳聞更貴！

【PS5／PlayStation 5消息傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5還有不足24小時就舉行發布會（6月12日凌晨4時），不過其售價似乎已率先曝光，竟然貴PS4近2倍！

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(PlayStation)

有Twitter網民發布圖片，英國Amazon商品資料裏出現了PS5 2TB售價，甚至可以預購，但價錢令人驚訝，比之前預計的更貴。

↓↓↓ 曝光的PS5售價（點小圖放大看） ↓↓↓

目前已無法在Amazon上找到相關頁面。不過該售價以現時家用遊戲主機來說的確偏貴，比上代PS4主機貴近2倍（現售約220英鎊，當年首發價399美元）。

以上資料只供參考信不信就由你，至於PS5最終售價如何有待Sony官方公布，希望6月12日凌晨的發布會有新消息吧！

資料來源：twitter

PS5激似PS3？

荷蘭知名設計師Jermaine Smit發布了PS5造型渲染圖。樣式並非傳說中的「Deep V」造型，反而是與PS3主機相似的設計，顏色則與PS5手掣一樣以黑白色為主，且配搭相當分明。

↓↓↓ PS5最新渲染圖 ↓↓↓

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↓↓↓ PS5其他傳聞造型 ↓↓↓

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↓↓↓ 最新傳聞 PS5 遊戲名單↓↓↓

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↓↓↓ 已正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

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PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

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經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓