薩爾達傳說王國之淚攻略 爆機後元素一覽 主線只是遊戲一小部份｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，作為開放世界遊戲除了主線劇情之外遊戲尚有極多內容，《香港01》科技玩物頻道現整理10個主線以外的豐富遊戲內容。



關於遊戲主線流程可見另文攻略：



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地圖超廣闊 隻Game有排玩

《王國之淚》的地圖可說是超級無敵大，首先有海拉魯大陸地面全境（雖然海拉魯地面基本是沿用《荒野之息》，但也有作出不少改動），然後還有分布在各個空域的空島，以及和海拉魯大陸面積幾乎相同的地底世界，以地圖大小而言差不多就是《荒野之息》的兩倍。

不過值得一提是一般的開放世界遊戲，例如《地平線》或是《刺客信條》等，在完成所有主線劇情i.e.打倒最終boss之後，還可以繼續在遊戲中的自由冒險探索；但《王國之淚》則不同，打倒最終boss後遊戲就會完結，也沒有所謂「爆機存檔」，想回去海拉魯繼續探索的話就只能讀取打最終boss之前的存檔，然後傳送出去繼續冒險。但另一方面如果單單是跑完主線就當是玩完了《王國之淚》的話，又未免太浪費了遊戲如此龐大的內容量。以下提供10個爆機前後、主線以外的遊戲可玩內容供玩家參考，要玩上兩三百個小時絕不成問題。

淨係神廟都有排玩

按圖放大薩爾達傳說王國之淚爆機後 / 主線以外遊玩內容一覽：



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薩爾達傳說王國之淚爆機後 / 主線以外遊玩內容一覽：



1. 找到所有的克洛格：一共有數百個之多，大家加油努力



2. 完成所有神廟挑戰：一共有152個神廟，其中一些神廟是隱藏的無法直接在地圖上見到，找出來再攻略亦是一樂



3. 擊倒各地的強敵：例如火龍等等



4. 完成所有的支線任務：世界各地都有支線任務，不少的情節都十分有趣，就算不考慮報酬都值得完成



5. 完成喬舒亞相關的劇情 i.e.地底探索



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6. 升滿林克的心心和精力上限



7. 收集所有防具和殘舊的地圖寶藏



8. 尋找巨身白馬



9. 收齊海拉魯圖鑑



10. 研究左納烏裝置的可能性：沒有做不到，只有想不到



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