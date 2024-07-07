肝臟健康｜食中藥補身補到肝衰竭？注意1關鍵避免危及性命

台灣40多歲的林先生，長期於工廠輪大夜班。因老闆擔心員工身體不佳，購買何首烏、黃耆、紅棗、枸杞等中藥材，讓員工自行熬煮中藥茶飲用。林先生喝了1個月後，被家人發現眼白與皮膚泛黃，並觀察尿液變咖啡色，才就醫檢查。



經台灣台中慈濟醫院肝膽腸胃科主任廖光福進一步檢查，才發現林先生的黃疸指數飆破正常值的25倍！為此，他提醒，中藥調養必須遵循中醫師指示，過量服用會造成猛爆性肝衰竭，若演變成肝昏迷就需要換肝！

肝癌9大關鍵症狀（按圖看清 👇👇👇）

+ 6

相關文章：肝臟健康｜肝癌前兆不只黃疸、體重下降！9大關鍵症狀小心肝病變

廖光福表示，黃疸指數是100毫升血液的膽紅素總量，正常在1.2 mg/dl以內。林先生轉診時黃疸指數接近40，以臨床經驗判斷已是猛爆性肝衰竭，急診檢測肝功能GPT指數也超出正常值40 U/L的 40 倍。

他相當警覺，若出現肝昏迷就必須通報一般外科準備換肝。因此，抓緊時間檢查黃疸原因，透過檢驗追查會造成猛爆性肝炎的疾病、做電腦斷層與超聲波檢查，一一排除溶血性貧血、病毒與免疫性肝病、膽管堵塞等問題。

相關文章：【肝病症狀】成日流汗又有啤酒肚 5個肝臟求救警號係時候要排毒👇👇👇

+ 1

最後，詢問到生活史時，林先生回想熬煮中藥茶飲用的那段時間，1天平均喝500百到1,000毫升，真的是補過頭了。廖光福當下判定是中藥吃過量，安排大量點滴加快代謝、補充營養與藥物治療。

廖光福說到，幸好患者身體素質不錯，加上及早發現、儘早治療，順利降低黃疸指數到10左右；肝功能GPT指數也從1,600百降到300多，顯示肝功能已經逐漸恢復。住院近2周，即安排回家調養，後續門診追蹤。

林先生喝了1個月後，被家人發現眼白與皮膚泛黃，並觀察尿液變咖啡色，才就醫檢查。（Katherine Hanlon/Unsplash）

廖光福提醒，中藥確實能幫助身體健康，但使用中藥處方，必須依照中醫師指示，千萬不要自己誤用或過量食用，以免導致猛爆性肝衰竭，陷入換肝甚至危及生命的風險。

相關文章：【肝癌】眼白黃肝酵素過高或致肝癌肝硬化 4大成因你有冇中？👇👇👇

+ 6

針對此個案恐造成民眾對中醫藥之誤解，台灣中醫師陳潮宗解釋，造成猛爆性肝炎的因素多，常見的是慢性肝炎期間，免疫失調睡眠不足的誘發；二是因連續熬夜加班，可能過於勞累而直接誘發猛爆性肝炎。該個案的工作為輪班制的大夜班，每天都熬夜上班，本是疾患高危險族群。

陳潮宗表示，「何首烏、黃耆、紅棗、枸杞」等皆為相當溫和、藥食兩用之藥材，非溫熱峻猛之中藥，若因飲用上述中藥養生茶飲所致，理應每位同事皆會誘發猛爆性肝炎。但是實非如此，提醒民眾使用中藥之前可請教中醫師更為安全有效。

延伸閱讀：

風濕免疫病友預防「帶狀疱疹」全攻略！避免飽受劇烈神經疼痛所苦

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」