感冒｜夏天經常出入冷氣房易感冒？中醫教初期飲薑湯緩解受寒症狀

夏日感冒的機率其實相當高，在室內冷氣房與室外高溫環境頻繁穿梭，大幅溫差變化讓身體難以負荷，進而引發感冒。



中醫指出，坊間流傳許多預防和緩解感冒的食療方法，如黑糖薑湯、梨子、白蘿蔔汁加蜂蜜和人參等，然而，這些食療雖然可以舒緩症狀，但若使用不當，反而可能加重感冒症狀。

醫授4訣竅減少淋濕後感冒風險（按圖👇👇👇）

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感冒時該怎麼吃？發炎期間別吃補藥

台灣中醫師余雅雯指出，感冒期間的飲食需要根據個人體質和感冒階段來調整。在發炎期間，適合食用寒涼的水果如梨、西瓜、甘蔗、椰子汁等，以及蔥豉湯、四神湯等湯品。這些食物具有解熱、發汗和緩解頭痛鼻塞的效果，同時可以補充元氣。

她也強調，在發炎期間千萬不要亂吃補藥，如人參、當歸、黃耆、麻油等。此外，當歸鴨、麻油雞、薑母鴨、老薑湯等冬令進補食物也應避免食用，以免加重感冒症狀。

感冒初期飲薑湯 緩解受寒症狀

余雅雯表示，對於因淋雨吹風受寒引起的感冒症狀，可以飲用黑糖薑湯或甘蔗薑湯等薑湯類飲品。但感冒期間食用水果要視個人情況而定，有些人吃水果反而會加重感冒症狀，民眾要根據自己的身體狀況進行判斷。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

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日常預防感冒：喝茶飲助增強免疫力

余雅雯提到，在調養方面可以用陳皮、梨子等食材，有緩解咳嗽和保健作用，但通常效果較慢。在預防感冒上可以飲用生白蘿蔔汁加蜂蜜，有助於消炎、殺菌和利尿，還可緩解喉嚨腫痛。此外，每天喝杯紅茶或綠茶也能增強免疫系統。

「多休息」是治療重點 食療僅是輔助

余雅雯提醒民眾，無論中醫西醫都認為，感冒期間最重要的是「多休息」，讓身體細胞恢復作戰力，食療只是輔助手段，治療感冒的重點仍在於給予身體充分的休息時間。

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