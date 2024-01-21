養生保健｜5招緩解肌肉疲勞關節痠痛！中醫養生八段錦在家輕鬆做

筋骨痠痛的年齡層愈來愈廣，除了老年人，就連年輕族群，如果平常缺乏保養，常保持錯誤姿勢、施力方法、內在原因等等，很容易讓肌肉、韌帶、肌腱、筋膜等產生問題。有些人只要開始痠痛，就知道要變天了。這篇用中醫角度，帶你認識5招，緩解疼痛不適！



1. 足浴方

將乾薑、桂枝、赤芍、川芎、艾葉等藥材用紗布袋包好，放入適量溫水 (小於45°C水溫)，待3〜5分鐘足浴包精華溶入，將腳浸泡10〜15分鐘，可以幫助疏經活絡。

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2. 喝杜仲茶

一般所說的杜仲茶，有可能是杜仲樹皮加水煮成茶湯，但大多是使用杜仲葉經過揉捻加工製成。杜仲茶其中一個就是改善腰痠背痛、下肢無力。它性溫味甘，一週喝1〜2次即可，切勿貪多以免補過頭。

3. 刮痧

中醫說「不通則痛」，以刮痧板沿肌肉緊繃僵硬處刮痧，能使經絡通順，有活血化瘀功效，但刮痧並不是人人適合，懷孕中、嚴重靜脈曲張者、糖尿病、心臟病患、腦血管病、有出血傾向疾病、凝血功能異常、氣虛血虧人士、腎功能衰竭、肝硬化患者、重病者等人都不宜。而酒醉或飯後半小時也不宜刮痧唷。

4. 中醫養生八段錦（按圖看清👇👇👇）

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八段錦屬於中醫的導引法，可拿來當作健身氣功，主要是有八段招式，每個動作重複8次可以疏通人體經脈、暢通氣血。

第一式 「雙手托天理三焦」

動作：站立姿勢，吸氣雙手十指交扣反掌往上直達頭頂，吐氣雙手收回至腹部。

第二式 「左右開弓似射雕」

動作：一手比7，一手握拳，蹲馬步姿勢，像拉弓箭方式，吸氣時拉弓，吐氣收回動作至胸前。

第三式 「調理脾胃需單舉」

動作：站立姿勢，吸氣單手往上直達頭頂另一手往地面按，吐氣雙手收回至腹部。

第四式 「五勞七傷往後瞧」

動作：站立姿勢，吸氣雙手打開，頭往右後方看，吐氣雙手收回胸前，反之，站立姿勢，吸氣雙手打開，頭往左後方看，吐氣雙手收回胸前。

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第五式 「搖頭擺尾去心火」

動作：蹲馬步，吸氣頭往右側膝蓋低下，順時鐘轉，吐氣頭從左側膝蓋往回收到原本位子，反之，吸氣頭往左側膝蓋低下，逆時鐘轉，吐氣頭從右側膝蓋往回收到原本位子。

第六式 「兩手攀足固腎腰」

動作：站立姿勢，吐氣雙手摸在腎兪穴（腰背與肚臍平高處）往膝蓋到地板，吐氣雙手收回至腹部。

第七式 「攢拳怒目增氣力」

動作：蹲馬步，一手握拳吐氣往前，另一手放置腰間。吐氣收拳，反之換手。

第八式 「背後七顛百病消」

動作：站立姿勢，吸氣顛腳尖，屏住呼吸3-5秒，吐氣腳跟著地。

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5. 食療養生「何首烏參雞湯」或「何首烏鮮菇湯」

食材請準備「何首烏3錢、花旗參1錢、川芎3錢、當歸3錢、白芍3錢、熟地黃3錢（若體質燥熱者可以選用生地黃）、玉竹3錢、雞腿200克（素食者選擇新鮮綜合冬菇200克做替代）」。將中藥材放入鍋中，加水1000毫升，煮沸後再加入已汆燙去血的雞腿或冬菇，大火煮5分鐘，關小火續煮15分鐘。關火後可酌加鹽巴或枸杞、紅棗。

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