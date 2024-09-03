糖尿病丨血糖忽高忽低因運動量太劇烈引起？2秘訣改善胰島素阻抗

運動量變化對糖尿病患影響有多大？



台灣一名糖尿病患者平時很少運動，在驗血前幾天想起衛教說要運動，就開始每天做中強度運動，結果胰島素阻抗指數高於標準，出現頭暈、低血糖。糖尿病患者該怎麼運動才能控制血糖？

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血糖忽高忽低，竟是運動量太劇烈引起？

糖尿病患運動過量要小心！台灣書田診所家醫科主任醫師何一成指出，台灣一名40多歲男性糖尿病患者，以胰島素控制血糖，至門診時檢驗顯示空腹血糖212mg/dL（控制目標值80～130），餐後血糖268mg/dL（控制目標值80～200），糖化血色素8.6％（控制目標值5～7），胰島素阻抗指數2.5（正常值小於1.5），給予運動與飲食衛教，並調整胰島素劑量。

過一段時間回診檢驗時，空腹血糖68mg/dL，餐後血糖108mg/dL，胰島素阻抗指數1.6（正常值小於1.5），但偶爾出現頭暈、冒冷汗等低血糖症狀。詳細問診得知，患者的飲食量大致均衡穩定，平時很少運動，但驗血前幾天想起衛教說要運動，便開始每日做中強度的運動1～1.5小時。

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何一成判斷，這位患者是因每日運動量劇烈變動，引起胰島素阻抗變動，而影響胰島素劑量需求。因此建議每日規律定量運動，如想增加運動量，應逐步增加，並與醫師討論調整胰島素劑量，之後再檢驗顯示空腹血糖108mg/dL，餐後血糖138mg/dL，達到血糖控制目標值。

什麼是胰島素阻抗？這些疾病都與胰島素阻抗有關

胰島素阻抗指數高，血糖容易上升！何一成說，胰島素能幫助血液中的葡萄糖進入人體細胞（特別是肌肉、肝臟和脂肪的細胞）而進行代謝及產生能量。胰島素阻抗是指人體細胞對於胰島素的敏感性降低，胰島素阻抗指數愈高，敏感性就愈低，導致血液中的葡萄糖無法順利進入細胞，因此身體就需要更多胰島素，以協助血糖的代謝，倘胰島素的仍不足，就會使得血糖濃度升高。

不只糖尿病，還有其他疾病與胰島素阻抗有關！何一成提到，除了糖尿病之外，肥胖、心血管疾病、脂肪肝、代謝症候群等，都與胰島素阻抗相關。

為何運動量劇烈變動會影響血糖？何一成解釋，運動會使胰島素阻抗降低，同樣的血中胰島素濃度，進入細胞的血糖增加了，所以血糖就降低了，運動量大，改善胰島素阻抗就多，運動量少，改善胰島素阻抗就少，因此當運動量突然劇烈變動，也會使得血糖變動幅度變大。

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如何改善胰島素阻抗？掌握飲食與運動秘訣

改善胰島素阻抗，飲食與運動雙管齊下！飲食方面，應避免攝入過量的碳水化合物，並減少攝取脂肪、糖、紅肉等，建議高纖維飲食，包括足量的蔬菜、水果、全穀物等。運動方面，阻力運動與有氧運動皆可降低胰島素阻抗，阻力運動像是伏地挺身、彈力帶、啞鈴等；有氧運動如游泳、快步走、跳繩等。應規律從事中等強度的運動，倘要增加運動量要循序漸進，避免劇烈變動。

何一成也提醒，糖尿病患長期血糖控制不佳，會對身體器官造成傷害，同時可能誘發多種慢性併發症，不可輕忽。循序漸進調整飲食及運動，避免突然劇烈變動，加上與醫師密切配合，積極追蹤，血糖才能穩定，達到控制的目標值。

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