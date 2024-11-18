聽覺｜體重變化會影響聽力？1招自我檢測、按3穴位保養耳朵健康

耳朵的健康需要特別注意，你曾覺得聲音聽起來悶悶的嗎？聽力變差怎麼辦？耳朵日常保健方式有哪些？



中醫師表示，選擇適當的穴道有助於保養耳朵健康，提升聽力，有3個穴位能幫助耳朵日常保健。台灣醫師也提醒「體重變化」對耳朵健康可能產生的影響。

耳朵劇烈疼痛5大健康問題（按圖👇👇👇）

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耳三針是最簡單的局部取穴

余雅雯建議，不管有沒有耳朵疾病，只要耳朵悶悶塞塞或怪怪的，就可以選擇「耳三針」，也就是在耳屏前面貼三個針。有輕微耳鳴狀況、疲勞的時候按壓耳三針，睡前耳鳴聲音就會減弱。有一次她的病人因神經質而怕針，先搓熱耳三針後反饋耳鳴聲音下降一半，可見光搓就有效，但還是建議若有耳鳴狀況，要就醫處理。

除了耳朵前面，後面也有很多重要穴位。（YouTube@健康2.0影片截圖）

翳風穴、風池穴可驅風預防感冒

除了耳朵前面，後面也有很多重要穴位。往後可找到「翳風穴」，位於耳垂後乳突凹窩處，是淋巴血管和小肌肉的交會處。許多耳鳴患者會合併頭暈腦脹、頸部僵硬，刺激翳風穴可驅風預防感冒。再往後是「風池穴」，也是預防感冒常用穴位。

值得一提的是，後頸保暖也非常重要，因為耳朵的循環是從椎動脈、基底動脈進入，保持頸椎位置正確和保暖，冬天出門建議多加一條圍巾。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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「耳咽管開放症」易發生在快速減重者

台灣耳鼻喉科醫師吳昭寬表示，耳咽管是連通中耳腔和鼻咽的通道，透過吞嚥、打哈欠時周圍肌肉牽引，調節中耳壓力。耳咽管開放症是指耳咽管處於關不上的狀態，患者常主訴聽到自己的聲音很奇怪、呼吸聲音和心跳聲音很明顯、身體聲音大到影響外界聲音、耳朵嗡嗡作響等。

此疾病偏向生理性問題，拖太久不處理不見得會有太大後遺症，但若出現聽力喪失、中耳炎、耳膜破裂等情況就要盡快就醫。耳咽管的調節開關包含體脂肪，過度減重影響此構造會造成耳咽管無法正常關閉，容易發生在太瘦或體重快速下降的人。

小昆蟲誤入耳朵怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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過敏性鼻炎、胃酸倒流易有耳咽管閉鎖症

吳昭寬指出，臨床上更常見的是耳咽管閉鎖症，好發於有過敏性鼻炎的中老年人。過敏性鼻炎讓鼻部黏膜過度腫脹，加上年紀大控制耳咽管肌肉功能變差，容易造成打不開。治療最重要是控制過敏性鼻炎，否則過敏嚴重時症狀隨時復發。

自我檢測耳咽管開放症小貼士

吳昭寬分享自我檢測耳咽管開放症的小貼士，將頭低低抱著大腿，盡可能靠近膝蓋，維持10到20秒，若悶塞和回音感覺慢慢消除變舒服，就可能有耳咽管開放症。另外，曾受傷、長期發炎、鼻咽癌放射線治療後耳咽管纖維化無法關閉，以及懷孕荷爾蒙變化或過度肥胖的孕婦，也容易出現耳咽管功能障礙。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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