偏頭痛｜劇烈頭痛常伴隨噁心畏光！醫揭：75%人會在35歲前發病

今年諾貝爾文學獎殊榮由韓國作家韓江拿下，她不僅是第一位獲諾貝爾文學獎的亞洲女性，亦是該獎項首位韓國作家。然而，她曾於受訪時表示：「若我100%健康、精力充沛，我就不可能成為作家。」並於作品中揭露，自己大約從14歲開始就受偏頭痛和胃痙攣所苦，工作、閱讀和日常生活時常因此中斷。



偏頭痛常見這些症狀 對生活影響甚鉅

台灣安南醫院神經內科醫師杜宜憲說明，偏頭痛是一種複雜的神經疾病，劇烈頭痛往往伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵、嗅覺敏感等症狀，對患者的生活影響極大。

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韓江亦對偏頭痛有過生動的描寫：「停下所有做到一半的事，強忍疼痛的那期間，一滴滴掉落的時間，就像用刮鬍刀片製成的珠子那般。拂過指尖時，血彷彿就要流淌出來。呼吸時，我在每一個瞬間都清楚感受到正在活下去的事實。」

偏頭痛是一種複雜的神經疾病，劇烈頭痛往往伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵、嗅覺敏感等症狀，對患者的生活影響極大。（Nik Shuliahin/Unsplash）

好發於青壯年族群 4成會雙側疼痛

事實上，除了韓江之外，聞名於世的畫家如莫奈、梵谷、畢卡索等，都有偏頭痛困擾。台灣杜宜憲醫師指出，偏頭痛尤其好發於青壯年族群，有75%的患者都在35歲前發病，台灣則大約十分之一的民眾有偏頭痛。他補充，有6成的偏頭痛發作在頭部單側，另4成會雙側疼痛，但民眾往往因為雙側頭痛，就自認非偏頭痛。

「123口訣」預防保健 就醫診斷、對症下藥

對於偏頭痛患者而言，面對並找到合適的治療方式至關重要。台灣杜宜憲醫師提供台灣頭痛學會的123口訣：「每週頭痛超過『1』次要看神經內科，每週止痛藥吃超過『2』次頭痛可能惡化，預防偏頭痛有『3』招──運動、紓壓、預防性藥物。」他提醒，近幾年有多種新型預防藥物上市，患者服用前務必諮詢專業醫師，選擇最適合自己的藥物。

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此外，台灣杜宜憲醫師建議，平時應避免引發偏頭痛的誘因，如壓力、睡眠不規律、抑鬱症等，同時進行每週3次、每次半小時的有氧運動，再搭配藥物治療，方能有效改善偏頭痛。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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