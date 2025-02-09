胃潰瘍｜過年飲食習慣改變刺激胃酸分泌！6原則防潰瘍保護胃黏膜

早前尾牙、春節期間，大魚大肉、應酬不斷，加上生活作息大亂，極可能誘發消化性潰瘍。



台灣阮綜合醫院內視鏡中心主任陳冠儒指出，除了飲食習慣改變會刺激胃酸分泌，過量飲酒、熬夜狂歡也會影響胃黏膜的修復能力，在雙重夾擊下，消化性潰瘍就會趁虛而入。

如何預防消化性潰瘍？（按圖👇👇👇）

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消化性潰瘍可能引發疼痛出血甚至穿孔

消化性潰瘍是指胃或十二指腸黏膜上的開放性傷口，可能導致疼痛、出血，嚴重時甚至會穿孔。陳冠儒表示，造成消化性潰瘍的原因除了幽門螺旋桿菌感染，長期服用非類固醇消炎止痛藥物也會侵蝕胃黏膜，此外，吸煙會減少胃黏膜的保護作用，長期處於壓力下則會影響胃酸分泌。

春節症候群恐加重潰瘍症狀

尤其春節期間暴飲暴食，再加上被親友連番提問的壓力，有人甚至會產生「春節症候群」，更是雪上加霜。陳冠儒提醒，消化性潰瘍最常見的症狀是上腹部疼痛，通常發生在飯後1～2小時，空腹時會加重，進食或服用制酸劑可暫時緩解。此外還可能出現噁心、嘔吐、脹氣、燒心等症狀。

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若出現出血或穿孔等併發症應立即就醫

陳冠儒強調，若出現潰瘍併發症，如出血或潰瘍穿孔、腹膜炎等，例如吃完東西後肚子劇痛，或是排便顏色異常，如黑便或血便，都要立即前往急診就醫，以免延誤治療。

預防消化性潰瘍應養成良好生活習慣

陳冠儒建議，預防消化性潰瘍應掌握以下原則：

1. 均衡飲食：即使在年節期間，也要定時進食，避免暴飲暴食，少吃辛辣刺激性食物。

2. 戒煙：吸煙是造成潰瘍的重要原因，戒煙是預防關鍵。

3. 避免長期服用非類固醇消炎止痛藥：如需長期服用，應諮詢醫師並採取保護胃黏膜的措施。

4. 治療幽門螺旋桿菌感染：若感染幽門螺旋桿菌，應積極治療。

5. 控制壓力：學習放鬆技巧，保持心情愉快。

6. 定期檢查：若有家族病史或其他風險因子，應定期接受胃鏡檢查。



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潰瘍好發年齡層因部位而異

陳冠儒指出，就年齡層而言，十二指腸潰瘍好發於20～40歲，胃潰瘍則多見於40～60歲，但幾乎所有年齡層都有可能罹患。若出現相關症狀，建議至胃腸肝膽科門診，由專業醫師進行腹部超聲波及胃鏡檢查，以利後續評估與診斷。

養成良好生活習慣定期檢查可預防潰瘍

陳冠儒強調，消化性潰瘍雖然常見，但只要養成良好的生活習慣，並定期進行健康檢查，就能有效預防。若出現相關症狀，也應及早就醫，以免延誤病情，及時治療才能恢復健康。

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