痰顏色｜痰要吞下去還是咳出來？3特徵恐細菌感染現1顏色切勿忽視

感冒時，若咳出一口痰液，最尷尬的就是場合不適合吐出來，但是否可以直接吞下去，醫師提到，能吐出來當然是最好的方式，也可藉此稍微檢視身體有無異狀，不過，直接吞下也並不會影響太大，因為大部分的病原體也會被胃酸分解。



台灣輔大醫院耳鼻喉科代理主任胡皓淳提到，呼吸道基本上都是黏膜組織，為了保持濕潤，也會有分泌物，其中的酵素和抗體，就可對付外來病原體，因此痰液可說是黏膜的分泌物聚集在喉嚨，咳出來就稱作「痰」。

▼痰的顏色反映什麼？（按圖👇👇👇）

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胡皓淳指出，痰就像對抗外來病原體的正常防禦機制，若有感冒、發炎或是病毒、細菌感染情形，痰也會變多。另外，過敏時，鼻部分泌物變多，有時也會倒流至喉嚨；還有些人則是胃酸逆流，導致喉部卡緊，會出現較黏的痰液。

正常痰液透明色 醫：黃痰濃多、帶臭味可能是細菌感染

胡皓淳提到，一般而言，正常的分泌物為透明或有點偏白的狀態，但若有感染情形，例如細菌感染較嚴重，可能就會有黃色或綠色等變化。醫師說，假設黃痰很多，且較濃、帶有臭味時，可能會是較明顯的細菌感染。

還有些痰是咳出血、帶血絲等情況。胡皓淳表示，感冒、發炎較嚴重時，黏膜會較紅腫，咳嗽較用力就可能導致微血管破裂，但有血絲常出現的情形，可能要小心是有些傷口沒發現。

胡皓淳提醒，另外的可能就是長腫瘤，傷口未癒合而滲血，因此有血痰的情況要留意別輕忽。

▼不同種類的痰應該怎麼治療？（按圖了解👇👇👇）

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至於痰是否一定要吐出來，胡皓淳說明，痰的黏膜會附著病原體或灰塵等，因此能清出來最好，若是場地受限，直接吞下會直接到胃部，而胃酸可處理大部分的細菌或病毒，並不會有太大影響。

胡皓淳再次提醒，若長期持續有血痰要小心，假設正在感冒明顯期間，微血管較容易破裂，用力咳會有點血絲，都還在可接受範圍，但感冒已經好得差不多時，卻有咳嗽且帶血痰，就要注意。

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