護膚飲食｜腎好皮膚好！常喝1飲品易胖脫髮衰老！捍衛皮膚5不原則

夏天到了，是皮膚出狀況的「旺季」，台灣知名的皮膚科權威趙昭明醫師，擁有醫界最好的皮膚，體態也維持的跟年輕人一樣。他說就靠自己的一張嘴，懂吃、吃對，要把腎臟顧好，因為「腎臟好皮膚就會好」。警告手搖飲一定要少碰，因為不只會變胖，更會掉髮、變老。



台灣趙昭明醫師表示，夏天到身體容易流汗，身體一潮濕，皮膚就會皮癬，腳就會有香港腳，大腿根內側就會有股癬，而且吃糖喝糖就會口乾舌燥，全身容易發癢，再加上蚊蟲叮咬，皮膚會搔癢。更恐怖的是，糖、重口味、鹹甜炸吃太多，加上熬夜、壓力大，頭皮會產生脂漏性皮膚炎，影響身體代謝，造成皮膚老化，產生青春痘之外，頭皮容易出油，油脂分泌一增加，會造成掉髮。所以5個不要一定要知道。

4種超級食物幫你擺脫膚色暗沉、蠟黃（按圖👇👇👇）

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捍衛皮膚的5個不要，一定要知道。

1. 不要暴飲暴食。

2. 不要吃重口味。

3. 不要吃太多紅肉。

4. 不要吃油炸。

5. 不要吃台式手搖飲。



糖吃太多一定會變老 腎臟好皮膚一定好

台灣趙昭明醫師強調，手搖飲不只讓你胖，更會害你長青春痘又掉髮，每個人一定要建立起少吃糖的健康意識，靠自己的一張嘴，把身體顧好。分享自己的瘦身經驗，以及怎麼把皮膚顧好，自己會去自助餐買便當，但有秘訣的，菜至少2個便當、飯一碗分午晚餐兩餐吃，想方設法多吃蔬菜就對了。

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明星食物要多吃：

1. 新鮮蔬菜：椰菜、紅蘿蔔、番茄、金針菇等。

2. 新鮮水果：蓮霧、橙、番石榴、蘋果、奇異果等。

3. 白開水。

4. 無糖飲料。



地雷食物要少碰：

1. 雞扒。

2. 甜甜圈。

3. 薯片。

4. 即食麵、麵包。

5. 珍珠奶茶等手搖飲。



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夏天到常見的皮膚病：

1. 脂漏性皮膚炎。

2. 手部濕疹（俗稱富貴手）。

3. 汗皰疹。

4. 接觸性皮膚炎。

5. 異位性皮膚炎。

6. 對磨疹。

7. 酒糟肌、玫瑰斑、肝斑。

8. 光過敏。

9. 汗疹。

10. 股癬。

11. 脂漏性皮膚炎。



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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