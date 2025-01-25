冬天皮膚易乾燥痕癢 因2功能減退？中醫推介百合杏仁茶滋陰潤燥

有位49歲的女性因全身乾癢難耐前往中醫門診，表示她已持續兩周出現雙手、雙腳皮膚乾燥粗糙，手部有抓痕，小腿前側則佈滿暗紅色的不規則龜裂，並伴有輕微脫屑。經台灣睿鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師診斷後為「血虛風燥型濕疹」，須採以當歸飲子加減治療，加入桃仁和何首烏養血活血，薄荷、蟬蛻疏風止癢。經過兩周調理後，搔癢症狀已大幅改善，持續門診調養三個月後，症狀完全穩定且未再復發。



台灣康醫師提醒患者，平日應避免辛辣飲食、多塗抹乳液保濕、避免洗澡水溫太熱，以降低症狀復發的風險。

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為什麼冬天皮膚特別容易乾癢？需要知道的關鍵真相

隨著氣溫逐漸下降，許多人開始感到皮膚乾癢，甚至脫屑、龜裂或發炎。台灣康涵菁中醫師指出，這種情況在冬季尤其常見，主要集中在四肢外側、小腿前側和手部尤為明顯。這類現象在醫學上稱為「缺脂性皮膚炎」或「乾燥性皮膚炎」，俗稱「冬季癢」，多發於中老年人和小孩。

台灣康涵菁中醫師解釋道，皮膚角質細胞通常依賴汗腺補充水分，皮脂腺分泌油脂則有助於防止水分散失。然而，隨著年齡增長，皮脂腺和汗腺功能減退，乾冷空氣則進一步加速水分流失，導致皮膚乾燥粗糙、血管收縮、局部血液循環不良。結果，不僅皮膚易癢，還可能因抓癢過度引發感染。

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用對法才有效！中醫「養陰潤燥」破解冬季乾癢秘方

台灣康涵菁中醫師表示，皮膚油脂不夠通常與「陰虛」有關，治療以「養陰潤燥」為主。她常使用何首烏、生地、百合和麥門冬等中藥進行調理，針對皮膚嚴重搔癢發炎者則加入知母、石膏、黃芩和黃連等清熱解毒。她還推薦患者多食用養陰補血的食物，如木耳、水梨、蓮藕、百合和桑葚，這些食材能滋陰潤燥，減少乾燥症狀。

同時，她建議這類患者避免食用如薑母鴨、麻辣火鍋等燥熱食物，以免加重陰虛體質。此外，穿著方面也應避免較厚毛衣等不透氣材質，選擇棉質衣物避免引發皮膚搔癢。

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冬季乾癢高發五大地雷 從小細節開始呵護肌膚健康

除了中醫治療，康涵菁中醫師特別強調日常保養的重要性，並提出五大建議來預防乾癢問題：

1. 飲食清淡：避免食用如薑母鴨和麻辣鍋等燥熱食物。

2. 避免過熱的熱水澡：水溫過高會擴張血管，加重搔癢感。

3. 減少清潔劑使用：潔膚產品可能帶走過多油脂，讓皮膚更乾燥。

4. 勤擦乳液：保持皮膚濕潤，減少乾癢症狀。

5. 穿棉質衣物：避免毛衣引起皮膚過敏、搔癢。



推薦茶飲：百合杏仁養陰茶

康涵菁中醫師特別推薦了一款有助於緩解冬季皮膚乾癢、簡單又有效的養陰茶飲：

材料：杏仁8克、百合5克、生甘草3克、薄荷3克。

製法：將所有材料加水煮沸後，用小火再煮10分鐘，過濾後即可飲用。

功效：杏仁、百合養陰潤燥，生甘草清熱解毒，薄荷疏風止癢，能有效緩解皮膚搔癢症狀。



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

