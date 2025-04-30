防便秘｜經常脹氣便秘點算好？中醫教6大調理方法要兼顧腸胃情緒

現代人工作壓力大，作息不固定又常外食，導致脹氣便秘成了許多人的常見症狀，許多人習慣到藥局買紓緩胃痛的藥，甚至有些人因為長期飲食不均、少運動導致長期便秘。



台灣員榮醫院中醫部部主任林親怡醫師就說，許多病患因長期吃軟便藥排便，結果愈來愈沒效，甚至出現依賴性，只好求助中醫。

6妙招告別宿便（按圖看清👇👇👇）

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便秘脹氣非單一病因 中醫看「整體失衡」

林親怡表示，中醫在應對脹氣與便秘問題的優勢，是從辨證論治的角度,通常是由於臟腑功能失調和氣血津液失衡引起，常見證型：

- 氣虛、血虛

- 陰虛、陽虛

- 氣滯、濕熱、燥熱



這些都可能導致腸胃蠕動變慢，進而出現脹氣、便秘等症狀。

腸胃調控關鍵 黏膜、平滑肌、神經系統

林親怡強調，腸胃調理有三個層面：

- 腸道黏膜健康：影響消化吸收與保護功能

- 腸胃平滑肌蠕動力：控制排便速度與順暢度，與體力氣虛相關

- 腸道神經與分泌：壓力大會影響自律神經，導致一緊張就拉肚子，壓力大就便秘



情緒也會傷胃？ 中醫解釋「腸腦軸」影響

現代醫學提出「腸腦軸」概念，腸道自己內部有一個很綿密的神經體系，所以影響腸胃道不適的不只有消化道黏膜而已，包含神經系統調控，包含抑鬱、焦慮、腸敏感、腹痛等，這些也很有可能跟自律神經系統有關，林親怡說滿多病人到門診藉由針灸、傷科非藥物性療法，也能得到一定程度的改善。

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中藥可調菌群 穴位刺激也有效

根據2024年生物科學期刊的研究回顧，中藥常用藥材方劑內服調理，可調整腸道菌群、改善腸胃健康。

- 大黃、黃耆、肉蓯蓉

- 濟川煎、麻子仁丸、增液湯



中醫常用7穴位也可刺激腸道蠕動、調節菌群、有助腸道環境穩定。

1. 曲池穴

2. 天樞穴

3. 合谷穴

4. 上下巨虛

5. 足三里

6. 太衝穴



針灸、推拿非藥物療法也有幫助

有些外治療法，因安全無侵入性也都有相關研究證實可以改善腸胃機能，調整菌群組成。 林親怡舉例，在診間遇到的慢性病群，如中風、失智症、柏金遜症、慢性腎病等，這些病患也常會受到便秘脹氣等腸胃道問題的困擾，病患已經使用很多慢性病藥，在中藥使用上就須有所考量，因此會搭配針灸等外治療法做整體性治療。

外治療法如：

- 按摩

- 艾灸

- 穴位敷貼

- 耳豆療法



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軟便藥不該長期依賴 中醫協助排便自然

林親怡說許多患者使用軟便劑後才求助中醫，藥物依賴會讓腸道失去自我蠕動力，甚至醫院還曾出現軟便藥開立需求增加，缺貨的情況。藉由中醫透過體質調整，也有助於患者恢復自然排便機能。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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