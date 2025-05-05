喉嚨痕咳嗽反覆發作與胃酸倒流有關？8款精油助抗菌化痰、抗發炎

明明沒感冒，喉嚨卻總是癢癢的、咳個不停？這種長期咳嗽其實可能跟「胃酸倒流」有關！



台灣翰鳴堂中醫診所院長、同時也是台灣植物精油理療師賴睿昕中醫師指出，咳嗽雖然是身體用來清除呼吸道刺激物的自我保護機制，但若反覆發作，且找不到明確感染原因，就要懷疑是否與胃酸倒流有關。

8款精油幫助抗菌、化痰、抗發炎（按圖看清👇👇👇）

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不是只有感冒才會咳！哪些情況可能引發咳嗽？

除了病毒感染，咳嗽還可能來自多種原因，包括：

- 過敏與哮喘：身體試圖排除令身體不適的過敏原。

- 環境刺激物：會導致咳嗽，如香煙、冷空氣、香水等。

- 藥物副作用、抑鬱、睡眠窒息症等也可能引起慢性咳嗽。

- 胃酸倒流：胃酸倒流至咽喉，刺激呼吸道，引發乾咳。



胃酸倒流型咳嗽有「這些」症狀要當心

賁門括約肌鬆弛、胃酸分泌過多、胃排空不佳、腹壓過大或食道黏膜的保護機制變差，可能讓胃酸倒流至食道甚至咽喉，導致：

- 飯後咳嗽加劇

- 覺得胸口灼熱（火燒心）

- 有時喉嚨刺癢、聲音沙啞



長期咳嗽的5大成因（按圖看清👇👇👇）

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胃酸倒流引起咳嗽？中醫怎麼看

中醫認為，胃酸倒流引發的咳嗽，需從根本調理脾胃、疏肝理氣、清熱化痰等方向著手。治療上會視個人體質搭配用藥：

- 使用如烏貝散來制酸

- 加入健脾、滋陰的藥物來修復胃黏膜



- 根據不同誘因進行調理，如：

暴飲暴食加以消食導滯

情緒鬱悶加以疏肝理氣

暴受風寒加以袪風散寒

食用生冷加以溫補脾胃



紓緩咳嗽怎麼做？8款精油幫助抗菌、化痰、抗發炎

精油也能作為日常輔助保養，透過吸嗅、按摩、泡澡等方式達到紓緩咳嗽的效果。以下精油分為三類應用：

1. 抗菌、化痰、舒緩呼吸道類型

- 尤加利（Eucalyptus）：最常見的呼吸道精油，有助擴張氣管、化痰。

- 茶樹（Tea Tree）：抗菌抗病毒，幫助緩解感染型咳嗽。

- 迷迭香（Rosemary）：有助化痰、放鬆支氣管（但孕婦、高血壓者需小心使用）。



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2. 鎮咳、放鬆類型

- 乳香（Frankincense）：紓緩慢性乾咳。

- 檸檬（Lemon）：抗炎抗菌，適合濕咳者。

- 薰衣草（Lavender）：幫助放鬆、改善夜間咳嗽、助眠。



3. 紓緩呼吸道類型

- 薄荷（Peppermint）：紓緩過敏咳嗽、清涼通鼻，幫助呼吸順暢。

- 松樹（Pine）：有助減少痰液，緩解肺部悶重感。



4護喉食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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家用4招精油使用方式 輕鬆護呼吸道

- 擴香：將尤加利、乳香、茶樹等精油滴入擴香機中，有助淨化空氣，紓緩呼吸道。

- 蒸氣吸入：熱水中滴入1-2滴尤加利或薄荷精油，用毛巾覆蓋頭部，吸入5-10分鐘。

- 塗抹按摩：將乳香、迷迭香、薰衣草等精油稀釋後塗於胸口或背部，紓緩氣管緊繃。

- 泡澡放鬆：在溫水中加入5-10滴精油泡澡，有助於放鬆呼吸並紓緩咳嗽。



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

