汗皰疹｜一直復發皮膚愈搽愈薄又乾又裂？醫生：減少復發靠一重點

雖然進入十月了氣溫還很高，但是許多人的皮膚已經感受到秋天換季，手部已經開始長水泡、搔癢、脫皮，反覆發作的汗皰疹（又名汗疱疹）讓患者苦不堪言。



台灣林口長庚醫院藥物過敏中心主任陳俊賓表示，秋冬換季正是汗皰疹最易大爆發的時候，類固醇是治療汗皰疹的第一線藥膏，但很多患者常覺得因反覆擦藥，皮膚好像愈擦愈薄，變得容易乾裂，彎彎手指就裂開、出血。他提醒如果汗皰疹經常復發，可改用免疫抑制劑藥膏替代類固醇。

汗皰疹是什麼？汗皰疹症狀（按圖👇👇👇）

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汗皰疹成因複雜 家族遺傳是主因

陳俊賓指出，汗皰疹常見有家族性，不少患者開始治療後，才發現爸爸和兄弟姊妹親屬都有這個問題。此外，也有些人是接觸過敏元素如打掃衛浴使用清潔劑後發作，還有人則是天氣溫熱，手汗和腳汗比較嚴重，不只手有汗疱疹，連腳趾也都長了汗皰疹。

類固醇治療很有效！長期用卻乾裂脫皮

陳俊賓表示，一般治療汗皰疹都是使用類固醇藥膏，短時間使用是沒有問題的，可以很有效控制症狀。但因為類固醇具有全面抑制免疫的作用，長期使用下，許多患者都會發現手部皮膚愈擦愈薄，特別是冬天天氣很冷的時候，一方面皮膚分泌的保護油脂變少，又常用溫熱水洗手，造成局部容易脫皮、乾裂，嚴重時還會裂開口子，碰到水又痛又容易發炎、流血。

汗皰疹知多啲（按圖了解）：

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免疫抑制劑副作用相對較低

陳俊賓建議，如果汗皰疹經常發作，不妨改用免疫抑制劑藥膏。相較於類固醇藥膏全面抑制免疫反應，免疫抑制劑主要作用於免疫系統中抑制淋巴球產生抗體，較有選擇性地抑制。因此，長期使用下來不會造成皮膚愈擦愈薄的副作用，其他副作用也相對較低。

唯一的缺點是，免疫抑制劑見效時間比類固醇慢，約需一至兩周，但對於需要長期使用的復發型汗皰疹患者來說，副作用大幅減少，仍是更好的選擇。他表示，相較之下，免疫抑制藥劑雖然要自費，但一條大約幾百元台幣（約百元港幣），擦的時候只要薄擦一層，用量不多，一條藥膏可以用很多次療程，所以實際費用不會造成負擔。

5個問題判斷你是不是敏感性肌膚（點圖放大👇👇👇）

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陳俊賓提醒，要避免汗皰疹經常復發，最重要的是避免再接觸引發手部發炎的好發因子，然而，常常很難找出引發手部發炎的原因，還是希望能夠盡量避免接觸過敏來源，建議如果需要清潔浴廁，用使用到漂白水等較刺激的清潔劑，務必要戴手套。盡量少用熱水洗手，洗完手最好擦護手霜，讓皮膚維持滋潤。

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