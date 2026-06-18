上腹悶痛恐是膽囊炎　2症狀判斷　術後少量多餐避免食用油膩食物

43歲的小敏（化名），過去並無特別慢性病病史，但最近兩週晚餐過後，常常覺得上腹悶痛，起初以為是腸胃炎不以為意，直到症狀加劇且疼痛時間持續超過6小時，同時出現噁心想吐，才趕緊到醫院治療，經過檢查醫師診斷其上腹疼痛是因膽囊石合併膽囊炎所致。



收治該案的台灣奇美醫院一般及消化系外科主治醫師陳界溥表示，患者理學檢查及抽血檢驗發現，白血球指數及發炎指數（C反應蛋白）偏高，電腦斷層也檢查出膽囊石合併膽囊炎。由於患者肝指數因發炎明顯升高，決定先進行經皮穿肝臟膽囊引流術並輔以抗生素治療，狀況改善後，再進行腹腔鏡膽囊切除手術。

什麼是膽囊炎？

台灣的中國醫藥大學附設醫院內科部消化系主治醫師楊其穎表示，膽囊炎是指膽囊有發炎的現象，分成急性及慢性兩大類。

急性膽囊炎

症狀包括右上腹痛、發燒，白血球會上升。大約90%的病人有膽結石，是因結石阻塞膽囊出口或膽囊管而引發，另5-10%的病人並無膽結石。

慢性膽囊炎

在組織學上是指慢性發炎性的細胞浸潤，受到結石機械性刺激的影響或反覆發生膽囊炎，因而導致膽囊纖維化增厚。

楊其穎強調，在流行病學上，有症狀的膽結石病人中，急性膽囊炎是最常見的併發症。系統性的文獻回顧也發現，有症狀的膽結石病人在追蹤7-11年期間，約有6-11%會發生急性膽囊炎。意大利的研究則發現，沒有膽結石的人以超音波追踨10年內，每年約有0.5%會產生膽結石。

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上腹痛一定是膽結石嗎？ 膽囊炎有哪些症狀？

根據統計，大約75%的病人在急性發作前曾發生膽道疼痛，膽道疼痛是因為陣發性阻塞膽囊管所致，但尚未造成膽囊急性發炎。當膽道暫時阻塞，就會出現以下症狀：

1. 突然疼痛，且疼痛逐漸加劇，可以持續數小時，但緩解後就完全沒有症狀。

2. 常在飯後發生，依其疼痛位置很容易被認為是胃部疾病。



急性膽囊炎的症狀是右上腹或上腹痛，發作時會持續數小時，並且疼痛相當嚴重，痛感會反射至右肩或背部。其他伴隨的症狀包括發燒、噁心、嘔吐和食慾不佳。如果在吸氣時，按壓右上腹出現吸氣疼痛中止，稱為牟菲氏病徵（Murphy's sign），這是典型急性膽囊炎會出現的現象，約33%的病人可以觸摸到脹大的膽囊。

腹腔鏡微創膽囊切除手術可一勞永逸？

無症狀膽結石可觀察追蹤，疼痛時可考慮腹腔鏡微創膽囊手術。陳界溥表示，單純膽結石而沒有症狀時，除非同時有膽息肉、結石較大顆、膽囊有鈣化等等，否則通常建議先進行觀察和追蹤。而藥物治療及坊間流傳的化石粉偏方對於膽結石的治療效果微乎其微。

然而，一旦膽結石引發疼痛症狀，最有效且一勞永逸的方法就是進行「腹腔鏡微創膽囊切除手術」。腹腔鏡膽囊手術僅需要3個腹部小傷口深入腹腔，便能將膽囊及石頭一起移除，手術加麻醉時間約略兩小時上下，術後住院兩天左右即可出院。

陳界溥強調，相較於傳統膽囊切除手術，腹腔鏡膽囊手術恢復期較短，疼痛感也大幅降低，傷口大小僅為傳統手術的十分之一。但若是嚴重發炎或身體狀況不適合開刀的病人，「經皮穿肝臟的膽囊引流術」則是另一個選擇，引流管通常需置放一段時間才能移除。

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術後1/4病人會出現腹部脹氣與軟便

值得注意的是，病人手術後常面臨的症狀除了手術傷口疼痛外，還有就是腹部脹氣和軟便的困擾。根據目前經驗，約有1/4的病人在手術後會暫時性的出現腹部脹氣和軟便，但通常在手術後一個月內就會逐漸恢復，這是因為膽汁不再被儲存在膽囊中，而是直接排入腸道，導致腸道反應的刺激。

陳界溥建議病人採取少量多餐飲食方式，避免食用過於油膩的食物，以幫助身體逐漸適應新狀況，讓症狀得以改善。只有非常少數的病人會出現長期腹瀉的併發症，大部分病人可不必過於擔心。

多喝水可將膽結石排出？

門診常有病人會問：「多喝水是否可將膽結石排掉？」楊其穎解釋，膽汁是由肝臟分泌，儲存在膽囊，進食後，膽囊會收縮，將大量膽汁排入十二指腸用以乳化脂肪，進而消化吸收。因此，多喝水不會增加膽汁的分泌，是無法將膽結石排出。若有症狀，應接受正規治療，以免延誤病情。

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