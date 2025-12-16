臉色蠟黃是「膽管阻塞」徵兆　醫生提醒尿液大便顏色變這樣要就醫

你是否感覺自己的臉色越來越蠟黃暗沉，大便顏色越來越淺，尿液顏色越來越深，大量喝水都沒辦法改善，小心這恐是「膽管阻塞」徵兆。



台灣外科醫師黃士維指出，膽管阻塞越早發現越有助於診斷和治療，才能避免健康惡化。

膽管阻塞4個警訊👇👇👇

膽管阻塞4大關鍵症狀（01製圖）

1. 臉色蠟黃暗沉

黃士維指出，當膽管被阻塞，膽紅素無法正常排出，會倒流回血液中，導致皮膚和眼白變黃。患者一開始可能只覺得氣色不佳，但仔細觀察會發現眼白部分明顯偏黃。這種黃疸通常是漸進式的，與急性肝炎不同，患者可能會發現自己在照片中越來越蠟黃，家人朋友也會開始關心臉色的變化。

2. 尿液顏色深如濃茶

黃士維提到，血液中過多的膽紅素會透過腎臟排出，讓尿液變成深黃色甚至茶褐色。許多患者起初以為是水喝太少或火氣大，但即使大量喝水，尿液顏色依然很深。這種深色尿液通常伴隨著強烈氣味，顏色會持續加深，有些患者甚至會出現像濃茶或可樂顏色的深色尿液。

3. 大便顏色變淺或灰白

黃士維表示，膽管阻塞對消化系統格外有威脅性。正常的膽汁無法進入腸道，會讓大便失去正常的棕色，變成淺黃色、灰白色，甚至像白土一樣。有些患者初期只覺得大便顏色怪異，但隨著阻塞加重，顏色會越來越淺。

4. 右上腹疼痛向背部放射

黃士維解釋，許多膽管阻塞患者會發現右上腹部出現持續性或陣發性疼痛，疼痛會向右肩胛骨或背部放射，這種「膽絞痛」雖然不像膽結石發作那麼劇烈，但會持續存在，特別是在飯後或晚上更明顯，有些患者會誤以為是胃痛或肌肉拉傷，但胃藥或止痛藥的效果都不好，而其疼痛的特色是位置固定在右肋骨下方、深呼吸時會加重、按壓時有明顯壓痛點。

出現上述症狀 都應立刻就醫

黃士維提醒，如果出現上述任何一種症狀，都應該盡快就醫，接受進一步檢查。及早發現膽管阻塞，才能採取適當的治療措施，避免病情惡化。透過超音波、電腦斷層或磁振造影等影像檢查，可以確診膽管阻塞的位置和原因，進而制定個人化的治療計畫。

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

