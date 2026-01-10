膽結石｜胖男愛吃油炸物長5千顆膽石　醫：常被誤是胃痛久治不癒

體重破百的43歲男子，飯後老是腸胃不適就醫檢查，檢查發現竟然「膽汁都沒有了」！台灣台中慈濟醫院一般外科主任余政展對男子施手術時驚見他膽囊塞滿近5000顆膽結石！原來是男子長年偏愛葷食與炸物，才導致體內塞了那麼多膽結石。



長期吃炸物吃出5000顆膽結石 胃脹才發現膽囊腫了1倍

余政展指出，一般膽結石10顆、20顆就很多了，這位病人膽結石多達近5千顆且粒粒分明，十分罕見，以腹腔鏡手術切除膽囊，取出結石放在手術專用彎盆，膽結石多到讓見多識廣的醫護人員都嘖嘖稱奇。

「膽結石有機會掉入膽管」，余主任說，只要1顆掉入膽管或塞住膽囊開口，都可能造成膽囊炎、膽管炎、胰臟炎，甚至膽囊破掉變成腹膜炎，病人膽結石那麼多，讓膽囊膨脹近1倍大，風險更高。

從事業務工作的病人自訴，從小媽媽就擔心孩子胃口不好，晚上都買炸物讓他們配飯，長年飲食習慣就是偏愛葷食，三餐無肉不歡。大學時期最愛跟同學大啖炸物，上班後三餐不定食，同仁慶祝業績達成，最受歡迎就是幾桶炸物分食，大夥吃不完的，通常就由他一人惜福包辦。

去年前半年，他偶爾胃脹、胃悶，背部不經意疼痛，一直以為是睡姿不好，還換了好幾個枕頭。後半年發覺胃很悶、不舒服，看診吃2周胃藥沒效，近3個月也腹瀉不停，照超音波才發現膽囊塞滿石頭已無法儲存膽汁，也腫了1倍。手術後他看自己的膽結石，竟滿滿一整罐，直接被嚇到！男子驚覺身體變化真的跟飲食有關，回想過去油膩東西確實吃太多。

被誤認胃痛 醫師提醒上腹疼痛是膽囊出問題

余政展表示，很多人上腹疼痛都直覺以為是胃痛，其實上腹的疼痛可能來自肝、膽、胃、胰等器官病變。其中最常見的就是膽結石，卻常被誤以為是胃痛而久治不癒。該位病人飲食無節制加上過度肥胖，正是結石好發原因，幾千顆膽結石把膽囊脹到10公分左右，已是一般膽囊1倍大，難怪會不舒服。

有些人知道膽結石作怪卻害怕手術，余政展說，其實膽囊功能是儲存濃縮肝臟製造多餘的膽汁，膽囊切除後，膽管可取代儲存功能而不影響生活，僅少數人吃到油膩食物可能會腹瀉，日後注意飲食即可。

