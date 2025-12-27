骨質疏鬆｜一動不動養護骨骼完全錯　中醫3道養骨食療補腎強筋骨

很多人以為養護骨骼應該靜養，不動就不損耗；很多人以為骨質疏鬆是老年人才需要注意的事情……這些其實都是誤區！



「骨骼遵循用進廢退的生物學規律。」廣東省中醫院大學城醫院脊柱科運動創傷科護士長曾秀雲副主任護師解釋，「給它一點良性壓力，它反而會更努力地生長，這叫做沃爾夫定律——骨在需要的地方就生長，不需要的地方就吸收。」

骨質疏鬆被稱作「寂靜的流行病」，往往平時一點感覺都沒有，第一次骨折時才被發現。據統計，全球50歲以上人群中，每3位女性就有1位、每5位男性就有1位會經歷骨質疏鬆性骨折。但並非只有老年人才要注意骨質疏鬆，曾秀雲提醒，預防骨質疏鬆，必須從年輕時開始，並貫穿整個生命周期。年輕時多往「骨骼銀行」裏存錢，老了才不缺「骨本」。

相關文章：骨質疏鬆｜年長以外 7大原因影響骨骼健康 過輕、少運動也有關👇👇👇

+ 21

對於已經確診骨質疏鬆的人群，曾秀雲特別提醒，要注意避免向前彎腰、扭轉脊柱等危險動作。進行運動時要循序漸進，避免過度疲勞，感覺疼痛立即停止並諮詢醫生。

中醫食療養骨方

1. 補腎壯骨粥

材料：

黑豆30g，核桃仁15g，枸杞10g，山藥20g，粳米100g。

做法：

熬粥食用。

點評：黑豆補腎，核桃温陽，枸杞養肝，山藥健脾，全方脾腎雙補。



2. 杜仲牛骨湯

材料：

杜仲10g，牛骨500g，生薑3片。

做法：

煲湯食用。

點評：杜仲補肝腎、強筋骨，牛骨富含鈣質與膠原。



3. 桑葚芝麻糊

材料：

黑芝麻、桑葚各等份。

做法：

磨粉後每次取2勺，開水調服。

點評：桑葚滋陰補血，黑芝麻補腎益精，特別適合更年期女性。



相關文章：【骨質疏鬆】橙色水果防骨鬆日吃幾多？防跌倒起床8部曲勿即起身👇👇👇

+ 3

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

