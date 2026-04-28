停經後骨質流失快？專家教「1分鐘敲骨法」3組動作喚醒造骨細胞

不少人步入中年，特別是女性在停經後，常會擔心骨頭變脆。很多人以為「多休息、少操勞」就是保護關節，但日本整形外科醫生矢吹有里卻提出相反觀點：骨頭的生長其實需要適度的衝擊。如果不給它壓力，骨骼新陳代謝會變差，進而變得疏鬆。



停經後的隱形危機 預防「不知不覺間骨折」

骨質疏鬆是一個容易被忽視的健康威脅。很多長者往往在跌倒、甚至只是打個噴嚏後，才發現脊椎或大腿骨已經折斷。矢吹醫生指出，女性在更年期後，受雌激素下降影響，造骨速度趕不上流失速度。

她提倡一套專為中高齡女性設計的「骨美容」觀念，強調骨骼健康不僅是為了防病，更是為了維持挺拔的體態與靈活的活動能力，避免因骨折導致長期臥床。

從飲食及生活習慣了解風險！「骨骼健康自我檢查表」

如果你符合以下任何一項，代表你的骨質可能正逐漸流失。建議諮詢專業醫生並進行骨密度檢查，同時檢視目前的飲食及生活習慣，及早建立護骨生活模式：

● 我成日食快餐/外賣



● 我有食煙、飲酒習慣



● 我已經 50 歲或以上



● 我已經停經了



● 我平時冇運動習慣



● 我多數時間留喺屋企（少接觸陽光）



● 我經常腰痠背痛



● 我好容易覺得攰



● 我覺得自己開始有駝背跡象



▼骨質疏鬆不是年老必然結果！（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 21

相關文章：骨質疏鬆｜年長以外 7大原因影響骨骼健康 過輕、少運動也有關

矢吹醫生傳授 ３大簡易強骨訓練

與其盲目補充鈣片，矢吹醫生建議透過物理刺激來啟動造骨機制。以下三項運動結合了衝擊與肌肉訓練，在家中隨時都能做到：

訓練一：1分鐘敲骨法

目的是透過震動喚醒造骨細胞。此動作分為坐姿與站姿兩種做法：

坐姿做法： 坐在椅子上，雙手握虛拳。用右拳敲擊右膝、左拳敲擊左膝，左右交替各敲 10 次。



站姿做法： 挺直腰背站立，進行原地踏步。關鍵在於腳掌落地時，要意識到讓「腳跟」用力著地（發出「咚」一聲），讓衝擊感傳遍全身。



訓練二：鍛鍊腸腰筋

這項訓練旨在鍛鍊深層肌肉「腸腰筋」，預防跌倒，並視乎熟練程度分階段進行：

初階： 面向牆壁站立，雙手扶牆。原地踏步 30 次，大腿抬起時需與身體呈 90 度。



中階： 改為側身站立，單手扶牆，原地踏步 30 次。完成後換另一側。



進階： 當平衡感提升後，嘗試雙手不扶任何東西，原地踏步 30 次。



訓練三：鍛鍊大腿四頭筋

透過「坐低起身」動作強化大腿前側肌肉與股骨，同樣設有進階步驟：

初階： 坐在椅子上，面前放一張穩固的枱，雙手按在枱面提供支撐。重複「起身再坐低」動作 30 次。



中階： 熟練後，改為單手按枱支撐，重複「起身再坐低」動作 30 次。



進階： 最後嘗試雙手不扶枱，純粹靠雙腿力量完成動作。請按自己節奏進行，不需過快。



怕膝痛唔敢行樓梯？ 落樓梯衝擊力反而有助「強骨」

很多長者因擔心膝蓋勞損而抗拒樓梯，但在安全性許可下，適度的樓梯運動對骨骼非常有益。矢吹醫生提到，雖然上樓梯能鍛鍊肌肉，但「落樓梯」時產生的衝擊力，對預防骨質疏鬆的效果更為直接。

當腳掌接觸地面的那一刻，重力帶來的衝擊會傳導至全身骨架。對於骨密度偏低的人來說，這是一種低成本且高效的「物理強化」。當然，矢吹醫師也提醒，必須在有扶手、確保安全的情況下量力而為。

▼骨質疏鬆患者如何避免骨折？（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 14

相關文章：骨質疏鬆｜患者慎防跌倒降骨折機會 生活保養4對策多做這種運動

專家提醒：居家環境的防護同樣重要

除了主動強骨，矢吹醫生也強調預防跌倒的重要性。由於骨質疏鬆者可能發生「不知不覺間骨折」，家居環境的微小障礙物都可能成為元兇。

她建議檢查家中的地氈邊緣、浴缸門檻或雜物堆。一旦發生骨折，隨之而來的長期臥床不僅會令肌肉急速萎縮，更會令骨質流失陷入惡性循環。給骨骼一點點「小刺激」，它就能回報你更長久的活動力。

相關文章：骨質疏鬆｜醫推5生果護骨 奇異果強化膠原蛋白 水蜜桃減骨質流失👇👇👇