停經後女性腹脹恐是卵巢癌　5大症狀需警惕　消化不良或一吃就飽

卵巢癌常被冠上「婦女隱形殺手」的稱號，主因在於其早期症狀極不明顯，患者常將其誤認為普通的腸胃不適、發胖或泌尿道感染。



台灣衛生福利部雙和醫院婦產科婦科主任温國璋醫師分享近期臨床案例指出，醫療團隊連續收治兩名因腹脹、腹痛就醫的停經後婦女。經詳細檢查後，兩人骨盆腔內竟都藏有直徑超過15公分的巨大卵巢腫瘤，但最終的病理結果卻截然不同。

【案例1】腹脹4個月伴隨排尿困難 超音波驚見「17公分腫塊」竟是卵巢癌

一名60歲婦人近4個月來持續腹部脹大，並伴隨頻尿與排尿困難。起初她以為只是腸胃不適未多加留意，但症狀持續未改善而就診。經胃鏡與大腸鏡檢查均未發現明顯異常，進一步安排腹部超音波及電腦斷層檢查後，赫然發現子宮腫大與雙側卵巢囊腫，下腹部更觸摸到約17公分的巨大腫塊。

温國璋醫師指出，雖然該名患者的癌症指數CA-125仍在正常範圍，但另一項腫瘤指數CEA卻高達17.5 ng/ml（正常值通常小於5）。經醫療團隊評估，安排了完整分期減積手術（包含子宮、卵巢與相關淋巴組織檢查）。術後病理報告確認為左側卵巢黏液性癌第一期。所幸發現時間屬早期，患者術後恢復良好，目前正接受後續化學治療並持續追蹤。

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【案例2】腹藏22公分巨瘤且癌症指數狂飆 病理檢驗大翻盤為良性

另一名61歲婦人因持續右下腹疼痛求診，檢查發現腹部竟有一顆22.1公分的巨大多房性囊腫。更令人擔憂的是，她的癌症指數異常飆高：CA-125達886.9 U/ml（正常值通常小於35）、CEA更高達403.9 ng/ml。臨床上高度懷疑為卵巢癌，立即安排手術處理。

然而，温國璋醫師說明，經術中冷凍切片與最終病理檢驗後，結果大翻盤！證實該腫瘤為左側卵巢黏液性囊腺瘤，屬於良性腫瘤。雖有部分細胞增生，但並未出現癌細胞侵犯，讓患者與家屬順利放下心中的大石頭。

癌症指數飆高先別慌！「手術病理切片」才是判斷良惡性的關鍵

温國璋醫師提醒，卵巢腫瘤的診斷不能單靠腫瘤指數。雖然CA-125、CEA等數值能提供重要的臨床參考，但不能作為確診的唯一依據。嚴重的骨盆腔發炎、巨大的良性囊腫或其他良性疾病，同樣可能造成指數明顯升高。真正能判定腫瘤為良性或惡性的關鍵，依然是手術後的病理切片檢查。

大家在面對疑似惡性腫瘤的檢驗結果時無須過度恐慌，應積極配合醫療團隊的治療計畫，及早介入處理。

停經後女性請注意！當心卵巢癌的「5大警訊」

卵巢癌初期症狀並不典型，極易延誤診斷。温國璋醫師強調，若能及早發現與治療，將有助於大幅提高治療成功率。停經後女性若持續出現以下5大症狀，建議及早至婦產科進行評估，千萬別僅視為腸胃毛病而輕忽：

1. 持續腹脹

2. 腹部異常變大

3. 持續性腹痛

4. 頻尿或排尿困難

5. 消化不良或一吃就飽



温國璋醫師重申，面對癌症指數異常不必自己嚇自己，最重要的是積極接受進一步的檢查與治療安排，精準找出真正病因，以避免錯失黃金治療期。

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