荷爾蒙失調｜中醫分4體質　常疲倦水腫是脾虛　4類人適合中醫療法

現代人生活節奏快速、工作與家庭壓力交織，再加上長期熬夜、飲食失衡與情緒緊繃，使得「荷爾蒙失調」成為門診中極為常見的健康問題。從中醫角度來看，荷爾蒙失調並非單一數值異常，而是整體調控系統出現失衡。



台灣初鳴堂中醫診所徐瑋憶中醫師表示，許多女性出現月經不規則、經前症候群、更年期不適、情緒波動大，甚至影響受孕能力時，往往第一時間會前往內分泌科，透過抽血檢驗與荷爾蒙藥物進行治療。

中醫看荷爾蒙，與這些器官有關

中醫雖沒有「荷爾蒙」這個名詞，但在數千年的臨床經驗中，早已建立一套完整的調節理論。女性內分泌主要與腎、肝、脾、心等臟腑密切相關，當這些系統協調運作，內分泌自然穩定；一旦失衡，就可能表現為各種相關症狀。

腎：主生殖與發育，關係到卵巢功能與性荷爾蒙分泌。

肝：主疏泄，影響排卵節律、月經週期與情緒穩定。

脾：主運化，負責營養吸收與氣血生成，是荷爾蒙合成的重要基礎。

心：主神明，與睡眠品質及腦部調控中樞息息相關。



治療上，中醫與西醫概念大不同

徐瑋憶指出，與西醫著重「補充或抑制」不同，中醫在婦科與內分泌調理上的最大特色，在於「調整整體節律」。中醫透過辨證論治，調整腦部、內分泌與生殖系統之間的協調性，協助身體恢復原有的分泌節奏。

臨床上，常見許多患者的檢驗數值僅略高或略低於正常範圍，卻已出現明顯不適，如經期紊亂、潮熱盜汗、失眠、焦慮或疲倦感。這類狀況往往代表身體的調控節奏被打亂，而非單純缺乏某一種荷爾蒙。

徐瑋憶強調，現代女性的荷爾蒙失調，與長期壓力與情緒影響密不可分。長時間處於高壓狀態，容易導致自律神經失衡，進而影響下視丘與腦下垂體的調控功能。

中醫看荷爾蒙失調的體質分類與治療

在中醫體質分類中，常見表現包括肝氣鬱結、心腎不交或肝脾失調。這類患者除了月經或內分泌問題，往往同時伴隨失眠、焦慮、胸悶、腸胃不適等症狀。若僅依賴荷爾蒙藥物，症狀可能短暫改善，卻難以長期穩定。

徐瑋憶進一步指出，中醫在治療上，會依個人體質進行細緻分型。針對不同體質，治療方向與用藥策略皆不相同，這也正是中醫個別化調理的關鍵所在。

1. 腎虛型

常見怕冷、腰痠、經期延後或經量減少。

2. 肝鬱型

容易經前情緒起伏大、乳房脹痛。

3. 脾虛型

常感疲倦、水腫、經血色淡。

4. 陰虛型

可能出現潮熱、盜汗、口乾與睡眠障礙。

治療上，中醫會結合中藥、針灸與生活型態調整。中藥可用於調經、穩定排卵與黃體期功能，協助雌激素與黃體素維持平衡；針灸則能調節自律神經，影響腦部內分泌中樞，減少壓力荷爾蒙對身體的干擾。同時，也會針對作息、飲食寒熱屬性、運動方式與情緒管理給予建議，協助患者建立穩定的生活節律。

哪些族群適合接受中醫內分泌調理？

1. 抽血檢查顯示在邊緣值，但症狀明顯者。

2. 不希望長期依賴荷爾蒙藥物者。

3. 停藥後症狀反覆出現者。

4. 準備懷孕、希望改善卵巢與整體體質的女性。



徐瑋憶提醒，中醫調理荷爾蒙，重點不在「補多少」，而在「調得準」。當身體整體節律恢復平衡，內分泌系統自然能回到穩定狀態，這正是中醫在婦科與內分泌治療中，最具價值也最具特色的地方。

